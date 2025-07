Lucas Silva destaca volume do Cruzeiro, mas lamenta resultado: "Ninguém gosta de perder"

O Cruzeiro perdeu do Defensa y Justicia por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela Vitória Cup, torneio amistoso realizado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Apesar do resultado negativo, o volante da Raposa, Lucas Silva, afirmou estar contente com o desempenho apresentado em campo.

"Mesclamos duas equipes e conseguimos chegar com bastante volume no ataque e um pouquinho mais de capricho para concluir em gol. Uma desatenção onde eles conseguiram sair jogando muito bem, fizeram o gol, mas acho que valeu pelo nosso volume de jogo", disse o jogador.

"Independente do jogo, ninguém gosta de perder. Não saímos daqui contente pelo resultado, mas pela partida, pelo volume, as duas equipes podendo jogar. A gente rodou jogadores e queremos ganhar ritmo para voltar 100%", completou.

A Raposa volta aos gramados neste sábado, novamente pela Vitória Cup. O time enfrenta o Banfield, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade.

A Vitória Cup reúne Cruzeiro, Defensa y Justicia, Banfield e Desportiva Ferroviária e cada partida rende um troféu simbólico. Para a Raposa, os confrontos são úteis para manter a equipe afinada até o retorno do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.