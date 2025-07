Lesões fazem Al-Hilal confiar em brasileiros e buscar reforço nas férias

Entre uma vitória épica sobre o Manchester City e o confronto contra o Fluminense, marcado para as 16h (de Brasília) desta sexta, o Al-Hilal ainda teve tempo de buscar reforços. Chegou para o clube Abderrazak Hamdallah, marroquino de 34 anos, que há sete temporadas joga no futebol saudita e fez história por lá. Hamdallah estava de férias nos Estados Unidos e fez acordo de empréstimo para ir com o Hilal até o fim do Mundial de Clubes.

Hamdallah já atuou no Al Nassr, no Al Ittihad e, na última (ou atual) temporada defendeu o Al Shabab, os três maiores rivais do Al Hilal. Tem 150 gols em 163 jogos disputados pela Liga Saudita e detinha a marca de mais gols em uma só temporada - até ser superado por Cristiano Ronaldo. Chega assim de sopetão porque homem-gol cabe em qualquer time e porque o Al-Hilai perdeu seus dois principais atacantes: o sérvio Mitrovic, que sequer jogou o Mundial, e Salem Al-Dawsari, o melhor jogador saudita da história, que se machucou na terceira partida, contra o Pachuca, e não volta mais no torneio.

Sem os dois, o técnico italiano Simone Inzaghi tem usado uma dupla de ataque formada pelos brasileiros Malcom e Marcos Leonardo, empurrando o sérvio Milinkovic-Savic para funções mais ofensivas. Outro brasileiro, o jovem Kaio César, entrou no segundo tempo contra o City e mais errou do que acertou.

O quarto brasileiro do elenco é Renan Lodi, lateral esquerdo marcado pela ofensividade, mas que atuou como zagueiro e ajudou a bater o poderoso Manchester City. A improvisação se dá porque Tambakti, titular, se contundiu durante o Mundial e está fora do jogo contra o Fluminense. Na partida contra o City, Inzaghi montou uma linha de cinco, com João Cancelo, Koulibaly mais à direita, o volante Ruben Neves atuando no centro da defesa, Lodi mais à esquerda e, ao lado dele, o lateral Al Harbi.

"Nos últimos três dias, tentamos recuperar um pouco de força e energia, porque entre a vitória do Manchester City, a prorrogação, etc, foram quase 140 minutos. O jogo foi muito cansativo, mas estamos confiantes que podemos fazer uma grande partida contra o Fluminense", falou Inzaghi, que assumiu o cargo há menos de um mês.