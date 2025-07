Zagueiro do Al-Hilal detona árbitro e cita 'vergonha' após derrota para Flu

Imagem: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Do UOL, em Orlando (EUA)

O zagueiro Koulibaly classificou a atuação do árbitro Danny Makkelie, que comandou Fluminense 2x1 Al-Hilal pelas quartas de final do Mundial, como "uma vergonha". O jogador da equipe saudita disse ter sofrido dois pênaltis no 2º tempo ignorados pelo juiz.

O que ele falou?

Pênaltis? "Na parte final do jogo, houve dois episódios. Todo mundo viu o que aconteceu, não entendi porque o árbitro não foi checar no VAR dois lances em mim. Não entendi. Às vezes, temos que aceitar a derrota, mas quando você perde desta forma, é uma vergonha."

Árbitro agressivo. "Fizemos tudo no jogo, era a chance da nossa vida, e o juiz não fez o trabalho dele, na minha opinião. Durante o 2º tempo, ele falava coisas muito ruins, não entendi a agressividade dele com o time do Al-Hilal. Não entendo isso."

Orgulho após queda. "Mas estou muito orgulhoso do meu time, fizemos um jogo muito bom e mostramos coisas boas neste Mundial. É triste ser eliminado assim, mas vamos continuar trabalhando."

Renan Lodi é mais brando

O brasileiro Renan Lodi também falou sobre a atuação do árbitro, mas em tom mais brando. O lateral considerou que o holandês "apitou mais para o Fluminense", mas disse que "não há muito para lamentar".