Kompany celebra Bayern completo em belo desafio contra PSG: 'Gosto de jogar contra os melhores'

Vincent Kompany já ganhou do Paris Saint-Germain no comando do Bayern de Munique e espera repetir a dose neste sábado, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O treinador prevê um grande embate com o vencedor da Champions League e ter o elenco completo pode ser um diferencial.

"Sou alguém que fala sobre todo o contexto. Tivemos nove jogadores lesionados contra a Inter nas quartas de final da Champions. Agora estamos aqui em uma posição completamente diferente. Não temos mais nove jogadores lesionados. Perdemos muitas chances naquela época e espero que possamos aproveitá-las amanhã. O importante é que queremos chegar à próxima fase e que os jogadores estejam fazendo tudo o que podem para isso", disse.

"Estamos em um momento muito bom. Quase todos os nossos jogadores estão em forma e a 100% e isso é sempre muito importante em um jogo tão importante", avaliou. "Estamos prontos para isso, jogando contra um time que venceu tudo na temporada passada. Isso só pode aumentar nossa motivação. A evolução do PSG é emocionante de assistir e sempre gosto de jogar contra os melhores adversários."

Kompany não esquece na vitória por 1 a 0 de novembro, no Allianz Arena, pela fase de classificação da Liga dos Campeões. Na ocasião, ele passou pela coletiva de Luis Enrique e viu muitas cobranças ao treinador espanhol.

"Eles mantiveram a calma e a disciplina, e isso valeu a pena. Agora estamos falando de um jogo contra o Paris novamente, mas de uma perspectiva completamente diferente", frisou. "É interessante o que aconteceu nos últimos seis meses. O PSG é o atual campeão da Liga dos Campeões,um adversário forte que tem tido muito sucesso ultimamente. Espero que eles estejam no seu melhor, pois será um grande desafio para nós."