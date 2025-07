Kamilla Cardoso celebra atuação do Brasil na primeira fase da Americup

A Seleção Brasileira feminina de basquete chegou às quartas de final da AmeriCup com 100% de aproveitamento. Após bater Argentina, Canadá, República Dominicana e El Salvador, a Canarinho chega ao mata-mata buscando sua sétima conquista. A pivô Kamilla Cardoso, um dos principais destaques do Brasil e do Chicago Sky, da WNBA, comemorou o desempenho na primeira fase.

"Eu acredito que estamos vivendo um momento muito promissor para nossa Seleção. Temos um grupo jovem, talentoso, extremamente comprometido. Mas, ao mesmo tempo temos jogadores experientes que ajudam a dar equilíbrio e liderança dentro e fora das quadras", disse Kamilla Cardoso.

Kamilla Cardoso é a segunda maior pontuadora do Brasil, com uma média de 11,8 tentos por jogo. Ela só fica atrás da armadora Damiris Dantas, que é a cestinha da competição, com 18,8 de média. A pivô também é a maior reboteira da Seleção, com nove por partida, ficando em terceiro lugar na estatística geral da AmeriCup.

A técnica norte-americana Pokey Chatman, que assumiu a Seleção Brasileira em dezembro de 2024, também celebrou o desempenho da equipe na Americup. Ela ainda reiterou que é um processo e que o Brasil está evoluindo todos os dias.

"É o início de um trabalho e todo início requer calma. Hoje somos um time melhor que ontem e trabalhamos para que esteja sempre evoluindo. Nossa meta é buscar confiança, defender sempre melhor e criar um ambiente onde todas saibam que são importantes", afirmou.

A Seleção Brasileira volta às quadras neste sábado, às 18h40 (de Brasília), quando enfrenta o México pelas quartas de final da Americup.