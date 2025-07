Jornal aponta Luis Díaz, do Liverpool, como principal alvo do Barcelona após recusa de Nico Williams

A renovação de Nico Williams com o Athletic Club frustrou os planos do Barcelona de contratar o ponta espanhol. Agora, o clube catalão tem o colombiano Luis Díaz como principal alvo para reforçar a equipe nesta janela de transferências.

O atacante de 28 anos já comunicou aos dirigentes do Barcelona que estaria disposto a deixar o Liverpool, de acordo com informações do jornal espanhol Mundo Deportivo. Além disso, Luis Diáz é o favorito de Deco, diretor esportivo do clube catalão, para reforçar a equipe desde o ano passado.

No entanto, o Barcelona sabe que o aspecto financeiro pode dificultar a negociação, apesar da necessidade do Liverpool de vender jogadores, após as contratações de Florian Wirtz, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez.

Por conta da trágica morte de Diogo Jota, na madrugada desta quinta-feira, o clube catalão entende que agora não é o momento para negociações. Ainda de acordo com o jornal espanhol, Luis Díaz vai pedir sua liberação em alguns dias, uma vez que todos ao redor do clube estão muito abalados.

Com passagens por Junior Barranquilla e Porto, o atacante colombiano está no Liverpool desde janeiro de 2022. Ao todo, Luis Díaz já disputou 148 jogos pelo clube inglês, marcou 41 gols e deu 16 assistências. Ajudou na conquista da Copa da Inglaterra (2021/22), da Copa da Liga Inglesa (2021/22 e 2023/24), do Campeonato Inglês (2024/25) e da Supercopa da Inglaterra (2022).

Marcus Rashford como "plano B"

Caso as negociações com Luis Díaz não tenham um desfecho positivo para o Barcelona, o clube catalão enxerga o inglês Marcus Rashford como uma segunda opção.

Depois de passar a segunda metade da temporada emprestado ao Aston Villa, onde anotou quatro gols e deu assistências em 17 jogos, o atacante de 27 anos retornou ao Manchester United. No entanto, o jogador não faz parte dos planos do treinador Rúben Amorim.

Segundo o Mundo Deportivo, o clube inglês aceita negociar Marcus Rashford por aproximadamente R$ 295 milhões e não descarta a possibilidade de emprestar o atleta mais uma vez. Por outro lado, o atacante já expressou seu desejo de defender o Barcelona e até aceitaria reduzir seu salário para facilitar o negócio.

No entanto, a vontade do Manchester United em se desfazer de Rashford acende um alerta no Barcelona, por conta de problemas extracampo que preocupam a diretoria inglesa. Assim, os catalães vão esperar o desfecho com Luis Díaz, antes de investir no jogador.

Na última temporada, levando em conta números pelo Manchester United e o Aston Villa, Marcus Rashford marcou 11 gols e deu oito assistências em 41 partidas.