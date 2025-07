Jornais do exterior elogiam 'infinito' Thiago Silva, gol de Hércules e varinha mágica de Renato

A vitória sobre o Al-Hilal nas quartas de final do Mundial de Clubes valeu uma vaga entre os quatro melhores time do mundo para o Fluminense, mas também muitos elogios por parte da imprensa internacional. Thiago Silva, Hércules e o técnico Renato Gaúcho foram os mais destacados.

O jornal espanhol "Sport", de Barcelona, destacou o trabalho do técnico Renato Gaúcho. "O time do grande Renato Gaúcho extraiu petróleo dos erros dos sauditas. O Fluminense, tocado por uma varinha mágica, tornou-se um time muito melhor. E chegou às semifinais depois de empatar com o Borussia Dortmund e eliminar a Inter de Milão e o Al-Hilal, junto com seus petrodólares. O que o time de Renato Gaúcho conquistou, com um elenco de classe média baixa, é sublime."

O jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" chamou o veterano zagueiro Thiago Silva de "infinito", lembrando os 40 anos do atleta, que teve carreira brilhante no futebol europeu.

Já o espanhol "Marca" relacionou a vitória histórica com mais um gol do novato Hércules. "O Fluminense é o 'Deus Hércules' da Copa do Mundo e está nas semifinais."