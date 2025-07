Ex-agente de Bale é acusado de tráfico humano e estupro, diz jornal

O ex-agente de futebol Jonathan Barnett, de 75 anos, está sendo acusado nos EUA de tráfico humano, tortura e estupro. As informações são do jornal britânico The Guardian e do Los Angeles Times.

O que aconteceu

O antigo empresário foi acusado em Los Angeles de ter traficado uma mulher da Austrália para o Reino Unido em 2017, torturado a vítima por seis anos e a mantido como escrava sexual. Ele teria cometido agressões sexuais, inclusive por estupro, mais de 39 vezes, além de fazer ameaças à vida da mulher e dos filhos caso ela procurasse as autoridades. A identidade dela foi mantida em sigilo.

Ex-empresas de Barnett também respondem por supostamente tê-lo ajudado a manter a mulher em tais condições. A Creative Artists Agency, empresa de talentos de Holywood, e a agência esportiva CAA Stellar teriam usado seus funcionários para auxiliar Barnett a continuar cometendo tais crimes. Ele era presidente executivo em ambas.

Barnett e a CAA negam as acusações. "As alegações feitas contra mim não têm base na realidade e são falsas", disse Barnett, de acordo com o The Guardian, em comunicado por meio de seus advogados. A empresa, por sua vez, diz que só soube das alegações em janeiro de 2024, e que o empresário se desligou no mês seguinte. Eles têm 20 dias para responder às acusações no tribunal norte-americano.

O ex-agente foi um dos maiores do ramo por décadas e representou nomes como Gareth Bale e Jack Grealish. Foi ele quem esteve por trás da transferência recorde de Bale do Tottenham ao Real Madrid por 85,3 milhões de euros, em 2013. Barnett se aposentou no ano passado. Em 2019, foi eleito pela Forbes como o mais poderoso do futebol internacional.