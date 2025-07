Jon Jones volta atrás e sinaliza retorno ao UFC após fala de Donald Trump

Quase duas semanas após anunciar oficialmente sua aposentadoria do MMA, Jon Jones voltou a movimentar o cenário do UFC com uma série de postagens enigmáticas nas redes sociais. O ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e dos pesos-pesados sugeriu estar reconsiderando sua decisão e reacendeu especulações sobre um possível retorno ao octógono.

Em uma primeira publicação feita na plataforma X (antigo Twitter), o veterano escreveu: "Lutar na Casa Branca?", acompanhada de um emoji de olhos atentos. A mensagem faz referência à proposta do presidente Donald Trump de realizar um evento do UFC nos jardins da residência oficial em julho de 2026, como parte das celebrações do Dia da Independência dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, o atleta voltou à rede social para adicionar ainda mais mistério.

"Acabei de voltar para o programa de testes antidoping. Isso durou cerca de duas semanas. Decidimos manter todas as opções em aberto", revelou.

As declarações reacendem a possibilidade de uma nova aparição no octógono, especialmente em um evento de grande repercussão como o idealizado por Trump. Vale lembrar que o mandatário esteve presente na última apresentação de Jones, no UFC 309, em Nova York, quando ele defendeu com sucesso o cinturão contra Stipe Miocic e comemorou com uma dança em homenagem ao então presidente.

Críticas

Desde que anunciou sua saída do esporte, em 21 de junho, o norte-americano tem sido alvo constante de críticas por evitar um confronto contra Tom Aspinall, então campeão interino e posteriormente promovido a dono legítimo do título dos pesados. Sua reentrada no programa de testagem da USADA (Agência Antidoping dos EUA) não confirma oficialmente um retorno, mas sinaliza que ele está disposto a manter possibilidades em aberto para o futuro.

Com a chance de integrar um card histórico na Casa Branca, o possível retorno do lutador promete movimentar ainda mais os bastidores da organização. E ele não foi o único a demonstrar interesse. Outro nome de peso que reapareceu após o anúncio foi Conor McGregor, que também se colocou à disposição para participar do evento.

