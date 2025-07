Jogo do Palmeiras hoje (4) no Mundial de Clubes: horário e onde assistir ao vivo

O Palmeiras encara o Chelsea na noite de hoje, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Palmeiras chega confiante após passar pelo Botafogo. O time de Abel Ferreira garantiu a vaga ao marcar 1 a 0 na prorrogação, com gol decisivo de Paulinho.

O Chelsea também avançou em um jogo decidido na prorrogação contra o Benfica. Após o 1 a 1 no tempo normal, os ingleses marcaram três vezes no tempo extra e fecharam em 4 a 1.

Palmeiras x Chelsea -- Mundial de Clubes