Jogadores homenageiam Diogo Jota e André Silva antes de Palmeiras x Chelsea pelo Mundial

Jogadores de Palmeiras e Chelsea prestaram homenagem póstuma aos jogadores Diogo Jota, do Liverpool, e André Silva, do Penafiel, que morreram na última quinta-feira em um acidente de caro na Espanha. Os atletas de ambos os times entraram em campo com uma faixa de luto no braço, além de respeitarem um minuto de silêncio antes da bola rolar.

Além disso, Pedro Neto entrou em campo com uma camisa com nome dos irmãos. O atacante do Chelsea atuou junto com Diogo Jota no Wolverhampton e na seleção de Portugal. O atleta, inclusive, era dúvida para o confronto. Abalado pela situação, o clube deixou nas mãos dele a decisão de ir ao jogo ou não.

O acidente fatal aconteceu no município de Zamora, na Espanha, por volta das 00h30 no horário local. O carro em que estava Diogo Jota e o irmão André saiu da estrada após furar o pneu e, logo em seguida, pegou fogo. Quando a Guarda Civil Espanhola chegou ao local, os dois jogadores já estavam sem vida.

Diogo Jota era atacante do Liverpool e da seleção de Portugal. O jogador, de 28 anos de idade, havia acabado de conquistar os títulos da Premier League e da Liga das Nações. Ele deixa três filhos e a esposa, com quem tinha se casado no último dia 22 de junho. André Silva também era jogador. Ele atuava pelo Penafiel, equipe da segunda divisão de Portugal.

Palmeiras e Chelsea definem uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Quem avançar, enfrenta o Fluminense, que passou pelo Al Hilal, nesta sexta-feira.