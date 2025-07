João Pedro Rossi e Tamires Radatz conquistam ouro no Brasileiro de Ciclismo de 2025

O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada Elite e sub-23 2025 começou oficialmente nesta sexta-feira, com a realização da prova de contrarrelógio individual (CRI), em um percurso exigente e técnico no Vale da Garça, em Mairiporã (SP).

Sob tempo frio, os atletas encararam os 22,5 km (feminino) e 33,75 km (masculino) de percurso, com resultados que definiram as primeiras medalhas da competição.

Na elite masculina, João Pedro Rossi (Swift Pro Cycling) foi o mais rápido do dia e conquistou o título nacional com o tempo de 44min46s. A prata ficou com Gabriel Metzger (ACRS Cycling Team), que completou a prova em 44min53s, seguido de perto por Diego Mendes, com 45min35s, que completou o pódio.

Entre as mulheres, a vitória ficou com Tamires Radatz (AVAI/FME Florianópolis), que fez uma prova consistente e, mesmo não sendo um percurso com suas características, fechou os 22,5 km em 35min55s. Esse foi o quinto título nacional de Tamires, sendo o quarto no contrarrelógio e a atleta ainda é a atual campeã brasileira de resistência. A segunda colocação foi de Karine Frota, com 36min33s. Em terceiro lugar, com 36min52s, ficou Carolina Bilato (São José dos Campos/Instituto Athlon).

"Estou muito feliz com mais esse título. Sabia que seria uma prova dura, ainda tive alguns problemas na minha preparação e também com a bike durante a prova ? acabei ficando com a marcha travada boa parte do trajeto. Mas eu estava bem e treinei muito para estar aqui. Essa camisa de campeã brasileira representa todo o esforço que tem sido feito nos últimos anos", comemorou Tamires Radatz após o pódio.

João Rossi também celebrou o ouro: "É uma emoção enorme. A prova foi desafiadora, técnica, com trechos que exigiam muita concentração. Estou atrás desse título desde 2021, quando fui campeão Sub-23. Só tenho a agradecer pelo apoio da minha equipe e da minha família, e também pela torcida de todos que vibraram com a minha vitória. Estou muito feliz", afirmou.

Na categoria Sub-23, os campeões foram Gabriel Silva (Swift Pro Cycling), com o tempo de 45min40s, no masculino, e Ana Catarina Furtado (Associação Dellas Cycling), que concluiu a prova em 38min24s no feminino.

A programação do Campeonato segue neste sábado, com a prova de resistência para as categorias elite e sub-23 masculina, em um percurso total de 146,8km. No domingo, encerrando o evento, será a vez da disputa feminina da elite e sub-23, em um percurso de 73,4km.