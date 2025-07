João Pedro, goleiro sub-17 do Santos, treina com os profissionais

João Pedro, goleiro de 17 anos, passou a integrar a categoria profissional do Santos. Ele participou dos últimos treinos com o elenco principal no CT Rei Pelé.

No Peixe desde os nove anos, o jovem começou no sub-11 e passou a ser constantemente convocado para a Seleção Brasileira nas categorias sub-15 e sub-17. Recentemente, conquistou o Sul-Americano sub-17 com o Brasil, na Colômbia.

O jovem goleiro celebrou a oportunidade de participar dos treinos como profissional do Santos.

"Acho muito importante para a minha evolução, tanto para aprender com o Rogério Maia e o Dennis Gago (preparadores de goleiro), quanto com os outros goleiros e os jogadores de linha. Creio que vai me ajudar muito para, futuramente, estar bem-preparado para seguir no Santos", disse.

João Pedro também comentou a satisfação de treinar ao lado do ídolo Neymar Jr.

"Cara, é sensacional. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Desde quando ele chegou no Santos, eu não tinha voltado ao profissional. E poder treinar junto, conversar, é algo inexplicável, porque eu só o via pela TV", revelou o goleiro.