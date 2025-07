Rival de Fonseca se emociona com vitória e relata drama com lesão no nervo

O chileno Nicolas Jarry liberou as emoções ainda em quadra após vencer João Fonseca em Wimbledon e avançar às oitavas de um Grand Slam pela primeira vez na carreira. O atual número 143º do mundo conseguiu a conquista após ter se recuperado de uma lesão no nervo que conecta o ouvido ao cérebro e que o obrigou a recuperar sentidos que haviam sido afetados.

Foi um ano de batalhas. Tive um problema ano passado com meu nervo vestibular, que afetou minha percepção, equilíbrio e minha visão. Tive que que voltar, trabalhar na recuperação dessa parte do corpo. Muito duro física e emocional e psicologicamente. Voltei ao meu nível, confiei em mim novamente. Foi muito difícil perder habilidades que venho trabalhando desde os 5 anos. É incrível estar em minha melhor performance aqui, no meu torneio favorito.

Nicolas Jarry, após vencer Fonseca

O que aconteceu

Jarry dominou nos serviços superou João em 3 sets a 1. Ele venceu a partida de 3h08min de duração com parciais de 6/3, 6/4, 3/6 e 7/6(4).

O algoz de Fonseca se emocionou ao abraçar a esposa e o filho na arquibancada. Ele também ficou com a voz embargada durante a entrevista e ressaltou a importância de sua família durante o processo de recuperação.

Nicolas Jarry sharing the moment with his family 💚#Wimbledon pic.twitter.com/bFPHcn6Rn4 -- Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2025

O chileno já chegou a ser o número 16 do mundo no ano passado, mas despencou no ranking ao cair de rendimento e sofrer com uma neurite vestibular. Trata-se de uma inflamação no nervo vestibular, do labirinto, responsável por passar informações ao cérebro, entre elas as de equilíbrio.

O tenista de 29 anos chegou às oitavas vindo do qualy de Wimbledon. Devido à sua posição no ranking, fora do top 100, ele precisou furar o classificatório.

Jarry enfrenta na próxima rodada o britânico Cameron Norrie. O único tenista da casa ainda vivo em Wimbledon atropelou o italiano Belucci em três sets diretos.