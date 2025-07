Inter de Milão mira Ríos e se depara com exigência do Palmeiras, diz jornal

A Inter de Milão busca reforçar seu meio de campo e está de olho no colombiano Richard Ríos, de acordo com o Mundo Deportivo. No entanto, a gigante italiana esbarra na exigência financeira do Palmeiras.

O que aconteceu

A Inter sondou o Palmeiras sobre o negócio e se deparou com uma posição sólida. O time brasileiro, segundo o jornal espanhol, foi firme ao dizer que não fará reduções na pedida pela transferência do jogador de 25 anos.

O Alviverde não abrirá negócios por menos de 30 milhões de euros (R$ 191 milhões, na cotação atual). O West Ham já teve uma primeira tentativa na casa dos 25 milhões de euros (R$ 159 milhões) recusada pela gestão da presidente Leila Pereira.

O time italiano estuda a situação e sabe do interesse internacional sobre o atleta. Clubes de diversos países europeus e até da Arábia Saudita monitoram o meio-campista.

Ríos é titular do Palmeiras e vem atraindo os holofotes durante o Mundial. Há dois anos no time, o meia já fez mais de 130 jogos pelo Alviverde e também atua pela seleção colombiana.