Ilia Topuria minimiza ameaça de Paddy Pimblett no UFC: "Faço o que quiser com ele"

Por mais que sonhe com um eventual e até então inédito tricampeonato no UFC, Ilia Topuria, recém-coroado campeão peso-leve (70 kg), deve fazer ao menos uma defesa de título na atual categoria antes de vislumbrar uma aventura nos meio-médios (77 kg). Sendo assim, em meio a três nomes que surgem como próximos candidatos à vaga de próximo desafiante, 'El Matador' parece ter escolhido o seu favorito: Paddy Pimblett. E se engana quem pensa que o prospecto inglês foi mencionado por ser considerado um desafio esportivo. Muito pelo contrário.

Bem ao seu estilo, Topuria minimizou as credenciais de 'The Baddy', assim como o nível de ameaça que o atual número 10 do ranking representa. Por outro lado, o campeão admitiu o apelo comercial que o popular atleta inglês traz para o confronto. Sendo assim, em recente entrevista ao 'TMZ Sports', El Matador já projetou, inclusive, como gostaria de finalizar o desafeto. Além de Pimblett, Arman Tsarukyan e Justin Gaethje, números 2 e 4 da categoria, respectivamente, também surgem cotados como 'próximos da fila' pelo cinturão até 70 kg.

"Todos os fãs ao redor do mundo, acho que eles querem ver essa luta. Mas ao mesmo tempo, tenho que ser sincero, acho que é uma das lutas mais fáceis que eu poderia ter na categoria dos leves, porque eu posso fazer o que eu quiser com ele (Pimblett), na real. É bem emocionante para os fãs, mas vou desfrutar muito de todo o processo e, ao mesmo tempo, vou poder brilhar novamente. Poderia escolher a forma de vencer. Ele não duraria um round comigo. Seria legal finalizar ele no chão com um triângulo da montada, com as minhas bolas na testa dele", alfinetou o georgiano radicado na Espanha.

Quem será o próximo da fila?

No momento, o nome desses três candidatos despontam com força para se credenciarem como próximos da fila pelo cinturão até 70 kg. Do ponto de vista esportivo, Tsarukyan pode levar a vantagem, visto que é o mais bem ranqueado entre as opções possíveis. Por outro lado, Pimblett tem a seu favor uma rivalidade já construída com Topuria e o apelo comercial acima da média. Por fim, o veterano Gaethje representa o público norte-americano, principal mercado consumidor do UFC. Agora resta saber por qual caminho a companhia irá seguir.

