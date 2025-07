Igor Coronado se despede do Corinthians: "Vai ficar marcado para a minha vida"

O meio-campista Igor Coronado se despediu do Corinthians através de uma publicação nas redes sociais. O atleta foi anunciado nesta sexta-feira como novo reforço do Sharja FC, dos Emirados Árabes Unidos.

Em vídeo postado em seu Instagram, Coronado deixou claro que realizou um sonho ao atuar pelo Alvinegro e agradeceu o apoio de companheiros. O meia, porém, demonstrou insatisfação com as poucas oportunidades que recebeu na equipe.

"É algo que vai ficar marcado para a minha vida, para a minha família. Sou grato independente de todas as coisas. A gente sempre busca o melhor. Sempre tentei entregar o melhor dia a dia, mostrar minha qualidade. A gente sabe que acima do jogador sempre existe o treinador que tem que tomar decisões. E um elenco qualificado como hoje a gente tem no Corinthians, temos que respeitar as decisões. E creio que fiz isso todos os dias", disse.

"Independente se eu concordava ou não, a gente está ali para representar o maior clube brasileiro. Então fiz isso com muito respeito. Queria sim ter tido mais oportunidades de jogar, mais sequências. Enfim, não estou aqui para falar disso nesse momento. Só estou aqui para agradecer, mostrar para vocês a minha gratidão", completou.

Saída do Corinthians

Na última sexta-feira, Igor Coronado acertou sua rescisão com o Corinthians. O meia estava incomodado com as poucas oportunidades que vinha recebendo na equipe.

O Timão se comprometeu a pagar as pendências financeiras que tinha com o jogador em 18 parcelas. O valor devido remete a cerca de R$ 8 milhões de luvas atrasadas ao jogador e aproximadamente R$ 1,8 milhão relativo à comissão atrasada de Rafael Brandino, empresário do atleta.

Com isso, o Corinthians se livrou de cerca de R$ 17 milhões, valor que Coronado teria a receber até o final do contrato - fevereiro de 2026 -, além da dívida atual. Com a rescisão, o clube também eliminou o risco de disputas e/ou cobranças judiciais futuras, tanto na Justiça brasileira quanto na Fifa, além de aliviar sua folha salarial.

Coronado rendia uma despesa de R$ 2 milhões por mês. Com o parcelamento aceito pelo jogador, que manifestou interesse em sair de maneira amigável desde o início das conversas, o Corinthians reduziu o custo sobre este tema em 1/4 em relação ao que se tinha antes.

Confira o pronunciamento de Coronado na íntegra:

Fala Fiel, passando aqui para agradecer a vocês por esse período que eu passei no Corinthians. Acho que todo mundo sabe que foi a realização de um sonho, independente de minutos jogados, do tempo que eu tive em campo. Sei que podia ter sido mais, mas sou muito grato a Deus, que ele me deu essa oportunidade de viver nesse clube por um ano e meio, com toda a dificuldade que enfrentamos no primeiro ano. Nos livramos do rebaixamento. Esse ano conquistamos o Campeonato Paulista.

É algo que vai ficar marcado para a minha vida, para a minha família. Sou grato independente de todas as coisas. A gente sempre busca o melhor. Sempre tentei entregar o melhor dia a dia, mostrar minha qualidade. A gente sabe que acima do jogador sempre existe o treinador que tem que tomar decisões. E um elenco qualificado como hoje a gente tem no Corinthians, temos que respeitar as decisões. E creio que fiz isso todos os dias.

Independente se eu concordava ou não, a gente está ali para representar o maior clube brasileiro. Então fiz isso com muito respeito. Queria sim ter tido mais oportunidades de jogar, mais sequências. Enfim, não estou aqui para falar disso nesse momento. Só estou aqui para agradecer, mostrar para vocês a minha gratidão.

A minha saída também foi por esse motivo de buscar mais espaço no clube. Depois de um ano e meio, entendi que talvez a melhor opção, tanto para mim quanto para o clube, era a saída para que a gente pudesse continuar nessa linha, onde o clube vai buscar o melhor para ele. E eu também, automaticamente, para a minha carreira, para a minha família, vou continuar fazendo isso. Mas enfim, aqui para sempre vai ter uma pessoa torcendo para o Corinthians, querendo o melhor.

Fiz grandes amizades aí. O Corinthians é um clube onde tem uma estrutura incrível, tem um elenco muito bom. Pessoas trabalhando do bem lá dentro. Desde a pessoa da limpeza, os cozinheiros, roupeiros, enfim, todos que estão ali. Sou muito grato por tudo. Então, estou aqui para simplesmente agradecer. Muito obrigado por tudo e para sempre vai Corinthians!