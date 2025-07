Grêmio anuncia Anderson Donelli como novo coordenador do Departamento de Ciência, Saúde e Performance

O Grêmio anunciou, nesta sexta-feira, o médico Anderson Donelli como o novo coordenador do Departamento de Ciência, Saúde e Performance do clube. O profissional trabalhava no departamento médico desde o ano passado.

"Vamos procurar trazer cada vez mais os métodos científicos para dentro das atividades do clube. Vamos ajustar os processos para aprimorar os cuidados com nossos atletas, tanto no que tange a parte de saúde quanto no desenvolvimento da performance. Pretendemos seguir desenvolvendo uma padronização e metodologia do Grêmio. Que fique como legado, nos métodos de trabalho de todas as áreas envolvidas como fisioterapia, nutrição, medicina, fisiologia e massagistas, além de produzir cada vez mais ciência na área do esporte e exercício", disse Anderson Donelli ao site oficial do Grêmio.

Anderson Donelli é formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) desde 2007, com residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre em Medicina e Cardiologia. Tem especialização em ergometria e ergoespirometria (teste cardiopulmonar), pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Desde 2013, atua no Hospital Moinhos de Vento. Em 2017, finalizou seu doutorado em cardiologia do exercício na UFRGS. Atualmente, é professor da pós-graduação em cardiologia e ciências cardiovasculares na instituição e conta com uma grande produção de artigos científicos em nível nacional e mundial.

A partir da parceria entre o Grêmio e o Hospital Moinhos de Vento, o médico passou a ser consultor no clube para os testes realizados junto aos elencos masculino e feminino. Em 2024, foi um dos responsáveis por trazer a estrutura da instituição de saúde para o CT Luiz Carvalho, durante os testes de pré-temporada.

Desde a metade de 2024, passou a ser um dos médicos do departamento de futebol do Grêmio, participando de jogos e treinos no dia a dia do CT Luiz Carvalho.