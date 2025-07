GP da Grã-Bretanha 2025: veja horários e onde assistir à F1

Neste fim de semana será dada a largada para a 12ª etapa da Fórmula 1 de 2025. Desta vez, os corredores irão disputar o GP da Grã-Bretanha, no Circuito de Silverstone, em Northamptonshire. O início da competição na Inglaterra será nesta sexta-feira, com o primeiro treino livre, e termina apenas no domingo, quando ocorre a corrida em si.

Os pilotos chegam à disputa com Oscar Piastri, da McLaren, na ponta do ranking mundial, com 216 pontos. O australiano é seguido por Lando Norris, seu companheiro de equipe, e Max Verstappen, da Red Bull, com 201 e 155 pontos, respectivamente.

No último GP disputado, no entanto, os corredores da McLaren inverteram os papéis. Lando Norris ficou com o primeiro lugar, enquanto Piastri cruzou a linha de chegada logo em seguida. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou a corrida com a medalha de bronze.

A corrida também foi marcante para o brasileiro Gabriel Bortoleto. Largando da oitava posição, ele se manteve competitivo ao longo da prova e cruzou a linha de chegada em oitavo lugar.

Com isso, Bortoleto somou seus primeiros pontos na Fórmula 1 e recolocou o Brasil na zona de pontuação após o GP de Abu Dhabi de 2017, quando Felipe Massa foi o último a marcar.

Onde Assistir

Sexta-feira, 4 de julho

Nesta data, irão acontecer os dois primeiros treinos livres do GP da Grã-Bretanha. O primeiro será às 8h30 (de Brasília), já o segundo às 12h, ambos com transmissão da Bandsports e F1TV Pro.

Sábado, 5 de julho

O sábado será a data do terceiro e último treino livre, às 7h30. Mais tarde, às 11h se inicia a classificação para a corrida. As transmissões também serão da Bandsports e F1TV Pro.

Domingo, 6 de julho

O domingo será o dia do Grande Prêmio. A largada será às 11h, e poderá ser acompanhada pelo canal da Band e pela F1TV Pro.