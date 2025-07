Gabigol vence recurso contra suspensão por tentativa de fraude antidoping

(Reuters) - O atacante Gabigol, do Cruzeiro, ganhou seu recurso contra uma suspensão de 24 meses por tentativa de fraude antidoping, que foi anulada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) nesta sexta-feira.

Gabigol foi suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem em março de 2024, com a proibição começando a partir da data da suposta violação, 8 de abril de 2023, quando ele jogava pelo Flamengo.

Ele negou as alegações e o Flamengo disse que ajudaria o jogador em seu recurso à CAS.

A mais alta corte do esporte disse agora que, embora o comportamento de Gabigol tenha sido completamente não cooperativo, não poderia ser considerado "adulteração" de acordo com o Código Mundial Antidoping.

O jogador, agora com 28 anos de idade, foi acusado de dificultar a realização de um exame antidoping na véspera do jogo do Flamengo no campeonato estadual do Rio de Janeiro, que ele fez horas depois de seus companheiros de equipe, segundo informou a mídia local na época.

Em abril de 2024, a CAS permitiu que Gabigol continuasse jogando enquanto aguardava o resultado do recurso.

O atacante está atualmente defendendo o Cruzeiro, depois de deixar o Flamengo no final do ano passado.

(Reportagem de Tommy Lund, em Gdansk)