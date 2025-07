Algoz de Fonseca aumenta freguesia de Brasil x Chile em Wimbledon

Do UOL, em São PAulo

A vitória de Nicolas Jarry sobre João Fonseca elevou a vantagem que tenistas do Chile levam contra brasileiros na chave masculina no tradicional Grand Slam inglês.

O que aconteceu

Os chilenos venceram os quatro confrontos contra representantes do Brasil em Wimbledon na Era Aberta —desde 1968. Jarry dominou nos serviços e conquistou o quarto triunfo ao levou o duelo em 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/4, 3/6 e 7/6(4).

O duelo Chile x Brasil não ocorria no maior torneio inglês desde 2001. O primeiro confronto de tenistas dos dois países sul-americanos foi disputado em 1983, quando Ricardo Acuna derrotou Givaldo Barbosa na primeira rodada. Na estreia da edição seguinte, o mesmo Acuna bateu Joao Soares. Já há 24 anos, Nicolas Massu venceu Fernando Meligeni na segunda rodada.

Os chilenos também levam a melhor considerando todos os confrontos em Slams. Com o resultado de hoje, o Chile abriu 9-7 no retrospecto. O último havia sido em 2010, quando Fernando Gonzalez superou Thiago Alves na estreia de Roland Garros.

Nicolas Jarry sacando no jogo contra João Fonseca, em Wimbledon Imagem: Isabel Infantes/Reuters

Jarry avançou às oitavas de um Grand Slam pela primeira vez na carreira. Ele se tornou o sexto chileno a registrar tal feito, juntando-se a um seleto grupo que conta com seu avô, o ex-tenista Jaime Fillol.

Já no ranking, o Brasil possui representante mais bem colocado melhor no momento. Fonseca começou o torneio em 54º e vai subir posições, enquanto o melhor chileno é Alejandro Tabilo, #84. Jerry, que já foi o número 16 do mundo, chegou em Wimbledon como o 143º.