Fonseca reage tarde contra Jarry e acaba eliminado em Wimbledon

Com 2,01m de altura, disparando primeiros serviços em média a mais de 200 km/h e impondo um jogo agressivo do fundo de quadra, o chileno Nicolás Jarry, ex-top 20 e atual #143 do ranking, mostrou-se um obstáculo alto demais para João Fonseca. O brasileiro de 18 anos, disputando a chave principal de Wimbledon pela primeira vez na carreira, demorou para encontrar uma maneira de equilibrar o jogo e, quando o fez, já estava dois sets abaixo. O brasileiro lutou, mas não conseguiu a virada e acabou eliminado por 6/3, 6/4, 3/6 e 7/6(4).

Fonseca tentava se tornar o primeiro brasileiro nas oitavas de final de Wimbledon desde 2002, ano em que André Sá alcançou as quartas de final. Com a derrota, o carioca parou na terceira rodada, mas deve sair do torneio britânico com o melhor ranking da carreira. Atual 54º do mundo, João pode subir até o 47º posto, o que vai depender dos resultados de outros tenistas nesta e na próxima semanas.

Jarry, por sua vez, torna-se o sétimo chileno a alcançar as oitavas de final de Wimbledon. Ele iguala, inclusive, a marca de seu avô, Jaime Fillol, que alcançou a mesma fase em 1974.

O duelo desta sexta-feira foi o 16º entre Brasil e Chile em chaves masculinas de slams, e o primeiro desde que Fernando González derrotou Thiago Alves na primeira rodada de Roland Garros/2010. Com a vitória de Jarry, o placar agora é de 9 a 7 para os chilenos.

Como aconteceu

Jarry e Fonseca trocaram break points no terceiro e no sexto games. O chileno se salvou com um ace, e o brasileiro escapou com um ótimo saque. João, contudo, abriu a porta para um novo break point quando cometeu dois erros não forçados no oitavo game (uma esquerda longa e uma direita também longa). Jarry, desta vez, aproveitou. Encaixou uma boa devolução e, em seguida, atacou com uma ótima direita que forçou um erro do brasileiro. Com a quebra, o chileno abriu 5/3 e, sem perder pontos, confirmou o saque para fechar o set inicial em 39 minutos: 6/3.

O segundo set começou com João novamente ameaçado. O brasileiro cedeu um break point ao cometer uma dupla falta e outro ao errar uma esquerda. Salvou o primeiro com um belo saque, mas errou uma esquerda, após boa devolução de Jarry, e foi quebrado mais uma vez. O chileno, por pouco, não abriu 3/0. João cedeu novo break point com um erro não forçado, mas desta vez se salvou com um belo saque. O carioca teve mais uma chance para devolver a quebra, já que Jarry cedeu um break point quando errou uma curtinha e, depois uma esquerda. O chileno, entretanto, se salvou de ambos. Primeiro, com uma devolução errada do brasileiro. Depois, atacando bem com sua direita.

Diante de um adversário sólido e agressivo, Fonseca tinha pouca margem para erros e, depois de mais duas falhas não forçadas, precisou salvar mais dois break points no quinto game. Depois disso, ninguém teve break points, e Jarry, usando bem seus ótimos saques, manteve a vantagem até fazer 6/4.

Medical time out for Joao Fonseca.



Issue with right foot / ankle area.



Nicolas Jarry to serve next at 1-2 down in set 3. pic.twitter.com/XG8cpjIuqb -- edgeAI (@edgeAIapp) July 4, 2025

Tratamento no pé direito

Após três games no terceiro set, Fonseca pediu atendimento médico e recebeu tratamento no pé direito. Quando a partida recomeçou, Jarry cometeu dois erros não forçados, errou um voleio simples e deu novas chances ao brasileiro. Mais tarde, com uma dupla falta, o chileno finalmente perdeu o serviço. Mais solto e confiante, Fonseca confirmou o saque sem perder pontos e abriu 4/1 ao disparar uma direita indefensável. Depois disso, Jarry não teve mais chances, e o brasileiro, que encaixou 81% de seus primeiros serviços na parcial, fechou o set em 6/3.

Jarry salva seis break points

Fonseca seguiu com ótimo aproveitamento de primeiro serviços (acima de 75% a parcial inteira), dando poucas chances a Jarry, e o chileno passou a não jogar tão à vontade nos seus games de saque. No quinto game do quarto set, escapou após precisar sacar em 0/30. No sétimo game, após uma bela passada e uma ótima devolução de Fonseca, encarou dois break points. Salvou o primeiro com uma direita vencedora e o segundo após o brasileiro escorregar na quadra. Jarry, contudo, errou uma esquerda e cedeu uma terceira chance, mas se salvou indo à rede brilhantemente. Pouco depois, confirmou o serviço e abriu 4/3. No nono game, mais drama: Jarry levou duas passadas seguidas de Fonseca e precisou sacar em 0/40. Pois o chileno se salvou outra vez, sempre agredindo do fundo de quadra ou indo à rede e dando poucas chances ao brasileiro.

Depois disso, Fonseca recebeu outro atendimento médico - desta vez, deitado de bruços na quadra, com o fisioterapeuta tratando sua perna direita. João voltou bem para o jogo, confirmou o saque e igualou o placar em 5/5. A decisão acabou indo para o tie-break, e Fonseca conseguiu o primeiro mini-break quando Jarry jogou uma direita na rede. Na virada de lado, o brasileiro liderava por 4/2. O chileno devolveu o mini-break indo bem à rede e abriu 5/4 quando fez um ace de segundo saque. No ponto seguinte, com o saque, Fonseca jogou uma esquerda na rede e deu dois match points ao rival (4/6). O carioca, então, errou outra esquerda e acabou eliminado.