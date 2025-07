Fluminense vence Al-Hilal com aposta de Renato em novo talismã e vai à semi

O Fluminense é o primeiro semifinalista do Mundial de Clubes. A equipe carioca contou com mais uma tarde iluminada de Hércules e Renato Gaúcho, venceu o Al-Hilal por 2 a 1, em Orlando, e se garantiu entre os quatro melhores do torneio.

Martinelli abriu o placar com golaço ainda no primeiro tempo. O VAR também foi personagem da etapa inicial após pênalti marcado para o Al-Hilal — o árbitro voltou atrás.

Hércules fez jus ao nome e virou herói no segundo tempo. O volante foi lançado por Renato Gaúcho na volta do intervalo no lugar de Martinelli, viu o Al-Hilal empatar com Marcos Leonardo, mas fez o segundo pouco depois para definir a vitória. Ele já havia feito o segundo no triunfo sobre a Inter de Milão nas oitavas.

O jogo teve um minuto de silêncio pelas mortes de Diogo Jota e André Silva. Portugueses do Al-Hilal, João Cancelo e Rúben Neves choraram e foram consolados pelos companheiros.

O Fluminense espera por Palmeiras ou Chelsea na semifinal do Mundial. Brasileiro e ingleses se enfrentam hoje, às 22h (de Brasília), na Filadélfia. Se o Alviverde vencer, o Brasil já garantirá um time na final.

A semifinal será disputada na próxima terça-feira. O jogo ocorrerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 16h (de Brasília).

Como foi o jogo

O primeiro tempo ganhou (muita) emoção no final. A etapa inicial foi estudada e muito truncada até a marca dos 40 minutos. Até lá, o Fluminense teve mais a bola, mas pouco chutou, assim como o Al-Hilal. Martinelli destravou o duelo com um golaço. Os sauditas passaram a se lançar em busca do empate, mas pararam em Fábio e no VAR. O goleiro salvou cabeceio de Koulibaly e, no lance seguinte, o árbitro de vídeo chamou o árbitro de campo para anular um pênalti marcado em Marcos Leonardo. Melhor para o Fluminense.

O Fluminense "dormiu", mas o herói apareceu. A equipe brasileira voltou devagar no segundo tempo e viu o Al-Hilal empatar com poucos minutos de bola rolando. O gol deixou o jogo equilibrado e novamente truncado. Foi neste cenário que Hércules apareceu — assim como foi contra a Inter — e definiu o placar em um chute cruzado. O Al-Hilal até tentou uma pressão no fim, Koulibaly tentou cavar três pênaltis nos acréscimos, mas não deu certo.

Lances importantes e gols

Martinelli abre o placar com um golaço: 1 a 0. Samuel Xavier alçou na área, e Cancelo afastou mal. Fuentes ajeitou para Martinelli, que dominou já tirando Milinkovic-Savic de costas para o gol e finalizou de esquerda. Ela morreu no ângulo esquerdo de Bono, que nada pôde fazer.

Martinelli comemora gol marcado pelo Fluminense contra o Al-Hilal no Mundial Imagem: NATHAN RAY SEEBECK/IMAGN IMAGES via Reuters

Fábio faz milagre! O Al-Hilal alçou a bola na área em cobrança de falta. Koulibaly subiu sozinho e testou firme. O goleiro voou no canto esquerdo e espalmou.

VAR em ação. Em nova bola cruzada na área do Fluminense, Marcos Leonardo caiu alegando toque de Samuel Xavier na perna. O árbitro marcou pênalti em campo. Chamado pelo VAR, ele reviu o lance e mudou de decisão.

Marcos Leonardo empata: 1 a 1. O empate do Al-Hilal veio no começo do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, Koulibaly cabeceou firme para o chão. Ela bateu em Marcos Leonardo e sobrou para ele mesmo finalizar sem chances para Fábio.

Marcos Leonardo comemora gol marcado pelo Al-Hilal contra o Fluminense no Mundial Imagem: NATHAN RAY SEEBECK/IMAGN IMAGES via Reuters

Bono salva! Cano aproveitou saída errada do Al-Hilal e ficou cara a cara com Bono. Ele tentou driblar o goleiro, que não caiu na dele e se esticou para evitar o drible.

Isolou! Em novo escanteio, Fábio saiu mal e socou para o meio da área. Moteb ficou sozinho para finalizar, soltou o pé esquerdo e mandou muito longe.

Hércules iluminado (de novo) faz o segundo: 2 a 1. Hércules chutou travado, a bola subiu e sobrou para disputa pelo alto. Samuel Xavier subiu mais que Renan Lodi e serviu o volante. Ele invadiu a área e finalizou cruzado para vencer Bono.

Hércules comemora gol marcado pelo Fluminense contra o Al-Hilal no Mundial Imagem: Julio Aguilar - FIFA/FIFA via Getty Images

Bono! Samuel Xavier ficou com sobra de bola na entrada da área e soltou a bomba de perna direita. Bono caiu no canto esquerdo e defendeu o chute que tinha endereço.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 1 AL-HILAL

Data e horário: 4 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: Quartas de final do Mundial de Clubes

Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan De Vries (HOL)

Gols: Martinelli (39'/1°T), Marcos Leonardo (5'/2°T), Hércules (24'/2°T)

Cartões amarelos: Milinkovic-Savic, Renan Lodi, Rúben Neves, Koulibaly (ALH), Freytes, Martinelli, Thiago Silva (FLU)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Bernal (Thiago Santos), Martinelli (Hércules) e Nonato (Lima); Arias e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho

Al-Hilal: Bono; João Cancelo (Hamad), Koulibaly, Moteb (Al-Bulayhi) e Renan Lodi; Rúben Neves, Kanno (Hamdallah), Nasser (Kaio César) e Milinkovic-Savic; Malcom (Musab), Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi