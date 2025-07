Fluminense vence Al-Hilal e chega à semifinal da Copa do Mundo de Clubes

(Reuters) - O Fluminense deu continuidade ao conto de fadas vivido na Copa do Mundo de Clubes e conquistou uma vitória de 2 x 1 sobre o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta sexta-feira, em Orlando, Flórida, para garantir vaga nas semifinais na competição.

Martinelli abriu o placar no primeiro tempo com um lindo chute, antes de o Al-Hilal reagir na volta do intervalo, quando o brasileiro Marcus Leonardo balançou as redes.

Mas o Fluminense não se deixou abater e recuperou a liderança aos 25 minutos do segundo tempo, com Hércules, garantindo uma vitória memorável sobre o Al-Hilal no primeiro confronto entre os dois clubes.

A equipe brasileira, que entrou no torneio como um dos maiores azarões, enfrentará agora o vencedor do outro confronto das quartas de final nesta sexta-feira, entre Palmeiras e Chelsea.

(Reportagem de Frank Pingue em Toronto)