Fluminense segura pressão, vence Al-Hilal e está na semi do Mundial

O Fluminense está na semifinal do Super Mundial de Clubes. Os tricolores venceram por 2 a 1 o Al-Hilal, nesta sexta-feira, no Camping World Stadium, em Orlando.

O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, aos 39 minutos, com Martinelli. O Al-Hilal empatou na etapa final, com Marcos Leonardo, aos cinco, enquanto Hércules garantiu o tento heroico do time carioca.

Na semifinal, o Fluminense irá enfrentar o vencedor do duelo entre Palmeiras e Chelsea. As equipes duelam nesta noite, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O confronto será na próxima terça-feira (8), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O jogo

O confronto começou com as duas equipes mais preocupadas em não dar espaço ao adversário. Tanto que o primeiro chute a gol aconteceu somente aos 17 minutos. Nonato foi lançado e mandou pela linha de fundo.

Os tricolores tinham mais posse de bola e assustaram aos 38 minutos, em chute cruzado de Freytes que foi pela linha de fundo. Do outro lado, o Al-Hilal só chegava perto da área nas bolas paradas, sem sucesso.

O Fluminense chegou ao gol aos 39 minutos. Martinelli recebeu passe na área e chutou no ângulo, sem chance para Bono.

Somente após o revés, o Al-Hilal foi para o ataque com mais intensidade. Os árabes quase marcaram nos acréscimos quando Koulibaly aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Fábio.

O árbitro chegou a marcar um pênalti para o Al-Hilal. No entanto, após ser chamado pelo VAR, anulou o lance. Assim, o Fluminense manteve a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Al-Hilal iniciou pressionando e chegou ao empate aos cinco minutos. Após cobrança de escanteio, Koulibaly escoou e Marcos Leonardo mandou para a rede.

O Fluminense teve grande chance de voltar a marcar aos nove minutos. Após recuo errado, Cano entrou na área, mas viu Bono se esticar para tirar a bola do argentino. O Al-HIlal respondeu em chute de Milinkovic-Savic que parou em Fábio.

A partir daí, o duelo ficou aberto. O Fluminense teve mais qualidade e chegou ao segundo gol aos 24 minutos. Hércules recebeu passe na área e chutou cruzado, sem chance para Bono.

Mesmo após o gol, os tricolores não recuaram. Tanto que os cariocas quase ampliaram com Samuel Xavier. O lateral chutou de fora da área e viu Bono fazer boa defesa.

Na parte final, o Al-Hilal tentou uma pressão em busca do empate. No entanto, o Fluminense soube segurar o resultado para sair de campo com a classificação.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE (BRA) 2 X 1 AL-HILAL (ARA)

Local: Estádio Camping World, em Orlando (Estados Unidos)



Data: 4 de julho de 2025 (Sexta-feira)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)



Assistentes: Hessel Steegstra (Holanda) e Jan de Vries (Holanda)

Cartões amarelos: Freytes, Thiago Silva e Martinelli (Fluminense); Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Koulibaly e Renan Lodi (Al-Hilal)

GOLS

FLUMINENSE: Martinelli, aos 39min do primeiro tempo; Hércules, aos 24min do segundo tempo

AL-HILAL: Marcos Leonardo, aos 5min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Ignacio, Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier (Guga), Facundo Bernal (Thiago Santos), Martinelli (Hércules), Nonato (Lima), Jhon Arias e Gabriel Fuentes; Germán Cano (Everaldo)



Técnico: Renato Gaúcho

AL-HILAL: Bono, João Cancelo (Al-Juwayr), Koulibaly, Al-Harbi (Al-Bulayhi) e Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari (Kaio Cesar), Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Malcom (Musab), Kanno (Hamdallah) e Marcos Leonardo



Técnico: Simone Inzaghi