Fluminense: Renato está entre melhores técnicos do mundo? Colunistas opinam

Alcançar a semifinal do Mundial de Clubes com o Fluminense coloca Renato Gaúcho entre os melhores técnicos do mundo? Alicia Klein e Walter Casagrande Jr. debateram o tema no Fim de Papo.

Para chegar à semifinal, a equipe tricolor venceu o Al-Hilal (SAU) por 2 a 1. Agora, o Fluminense espera o vencedor do duelo entre Palmeiras e Chelsea (ING), que se enfrentam ainda hoje.

Alicia: Renato tem grande capacidade de lidar com estrelas

O Renato já está na prateleira [dos melhores] no Brasil. [...] Eu achava que ele era um grande candidato à seleção brasileira. Ele tem uma carreira muito vencedora como treinador, sem falar na parte como jogador, tem uma capacidade, apesar do ego muito grande, muito grande de lidar com estrelas. [...] Dizer que é sorte?

Alicia Klein

Casagrande: Renato é melhor treinador brasileiro

O Fluminense é a cara do atual Renato Gaúcho. Ele virou a chave na vida dele. Por muito tempo, ele foi o técnico que saía da praia e ia para o campo treinar. Ele falava que o escritório dele era em Ipanema. [...]Agora, ele virou a chave. Para mim, ele é o melhor treinador brasileiro. Nos últimos anos, ele já foi o melhor em certos momentos, mas tem se mantido. Ele pode ser o melhor do Brasil, mas não tem uma sequência como o Abel tem. Não dá para comparar.

Walter Casagrande Jr.

