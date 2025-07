Flamengo confirma saída do meia Gerson

Nesta sexta-feira, através das redes sociais, o Flamengo confirmou a saída do meia Gerson. O atleta rescindiu com o clube carioca para ir ao Zenit, da Rússia.

O time russo depositou na conta do Rubro-Negro o valor da multa rescisória do jogador, avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões), na manhã da última terça-feira.

Ao saber do interesse do Zenit, o Flamengo comunicou que só aceitaria a saída de Gerson mediante ao pagamento da taxa prevista em contrato. Os clubes entraram em acordo e o jogador foi ao Mundial sabendo que seria seu último torneio pelo time carioca.

As informações sobre o pagamento da multa rescisória de Gerson pelo Zenit foram dadas inicialmente pelo ge.

"O Clube de Regatas do Flamengo comunica o fim do contrato com o atleta Gerson. O Mais Querido agradece pelo tempo em que defendeu o Manto e deseja boa sorte ao jogador", escreveu o clube carioca.

Capitão e Ídolo

Após uma passagem incrível entre 2019 e 2021, Gerson voltou ao Flamengo em 2023. Depois de um início lento, rapidamente recuperou a boa forma e ganhou a titularidade absoluta da equipe rubro-negra.

Com o passar do tempo, Gerson se tornou um dos líderes do elenco e ganhou a faixa de capitão do time. Além disso, começou a ser constantemente convocado à Seleção Brasileira e, atualmente, é um dos mais cotados para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Ao todo, Gerson defendeu o Flamengo em 253 jogos, com 19 gols marcados e 35 assistências.