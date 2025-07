Fisioterapeuta esteve com Jota horas antes de acidente e detalha viagem

Fisioterapeuta respiratório de Diogo Jota, Miguel Gonçalves esteve com o atacante do Liverpool horas antes do acidente de carro que resultou na morte do jogador e do irmão André Silva. Ele detalhou o planejamento da viagem e afirmou que Jota estava animado para iniciar a pré-temporada.

O que aconteceu

Miguel contou que a dupla optou por viajar à noite para fugir do calor do verão da Península Ibérica. Segundo ele, os irmãos estavam empolgados por passar algumas horas juntos durante a viagem de carro.

Era mais fácil, menos trânsito. Com o calor que sente em Portugal e Espanha, viajar entre seis e oito horas de carro não era confortável. Miguel Gonçalves, ao jornal português Record

O fisioterapeuta explicou que os irmãos viajariam até Santander (ESP) e de lá pegariam um barco até a Inglaterra. Segundo ele, os jogadores fariam uma pausa em um hotel na metade do caminho — na região de Burgos — para descansar e seguiriam viagem no dia seguinte.

Ele [Diogo Jota] estava bem-disposto, muito orgulhoso de ter se recuperado do problema pulmonar. Ele e seu irmão estavam entusiasmados por passar um tempo juntos durante a viagem. [...] [Diogo Jota] Sabia que não podia viajar de avião, portanto, planejou tudo ao máximo detalhe. Ele não iria direto para Santander, iria parar em um hotel para descansar. Era um profissional de uma dedicação extrema. Miguel Gonçalves, ao jornal português Record

Gonçalves afirmou que Jota estava "bem-disposto", "feliz" e "animado para começar a pré-temporada". O jogador estava retornando à Inglaterra para se reapresentar ao Liverpool e não podia viajar de avião devido a uma cirurgia pulmonar. O profissional explicou que Jota teria que ficar entre 5 e 6 semanas sem viajar de avião.

O fisioterapeuta contou ainda que o atacante português postergou a cirurgia para poder disputar a Liga das Nações. Portugal acabou campeã, nos pênaltis, contra a Espanha.

Jota e seu irmão morreram em acidente de carro na madrugada de ontem, na província de Zamora, na Espanha. A Lamborghini onde a dupla estava teve um pneu furado quando ultrapassava outro veículo, perdeu o controle e saiu da pista. O veículo incendiou-se em seguida. O serviço de resgate foi acionado por testemunhas, mas já encontrou os dois sem vida.