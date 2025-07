Fifa reduz preço de ingressos de Palmeiras x Chelsea no Mundial e vende bilhetes por R$ 59

A baixa procura por ingressos para Palmeiras x Chelsea, um dos confrontos das quartas de final do Mundial de Clubes, fez a Fifa reduzir drasticamente o preço dos bilhetes. O mais barato, para as arquibancadas superiores do Lincoln Financial Field, está sendo vendido a US$ 11, cerca de R$ 59, desde um dia antes do jogo, marcado para esta sexta-feira, às 22h (de Brasília).

Em comparação, R$ 59 é um valor mais baixo do que o palmeirense tem pagado pelos ingressos mais baratos (inteira) para assistir aos jogos do Palmeiras no Allianz Parque. Mas esse não era o valor original das entradas para nenhum dos jogos das quartas de final do Mundial inicialmente.

A Ticket Master, parceira da Fifa na comercialização dos ingressos, adotou valores dinâmico durante a competição, isto é, se a procura é baixa, o valor cai, se a demanda cresce, o preço sobe.

Eles vão pedir à Fifa que recebam a diferença dos valores, como outros torcedores fizeram anteriormente. "Dos 22 amigos que estavam comigo, sete pediram e receberam o estorno na primeira fase", conta Sabbadini.

Na primeira fase, a Fifa ofereceu upgrade para torcedores que já tinham ingresso para jogos no MetLife Stadium, em Nova Jersey, remanejando alguns fãs do setor superior para a arquibancada inferior, mais próxima do campo, sem que eles tivessem que pagar por isso.

Assim, a TV responsável pela transmissão das partidas não mostrou os estádios tão vazios, evitando um fiasco. Foi possível notar que os setores superiores do Metlife foram até fechados. A entidade também fez promoções, comercializando três pelo preço de um para estudantes.

O Lincoln Financial Field comporta 67 mil torcedores e, como no duelo das oitavas de final entre Palmeiras e Botafogo, não deve estar cheio. Pouco mais de 33 mil pessoas assistiram à vitória palmeirense por 1 a 0 sobre os cariocas há uma semana.