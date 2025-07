Ex-Corinthians, Igor Coronado é anunciado pelo Sharja FC, dos Emirados

O meia Igor Coronado foi anunciado, nesta sexta-feira, como novo reforço do Sharja FC, dos Emirados Árabes Unidos. Ex-Corinthians, o brasileiro de 32 anos assinou por duas temporadas e fica no clube emiradense até junho de 2027.

"Damos as boas-vindas ao retorno do mágico da nossa liga, Igor Coronado, às fileiras do Rei com um contrato de duas temporadas. Aguardamos seu toque especial para fazer a diferença novamente. Bem-vindo de volta à sua casa", escreveu o Sharja FC.

Essa vai ser a segunda passagem de Igor Coronado pelo clube. O meia defendeu a equipe emiradense entre julho de 2018 e julho de 2021. Nesse período, disputou 86 jogos, marcou 50 gols e deu 26 assistências.

Além disso, ajudou na conquista de um Campeonato Emiradense (2018/19) e uma Supercopa dos Emirados Árabes Unidos (2019).

Em seguida, Igor Coronado defendeu o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, até ser anunciado pelo Corinthians, em fevereiro de 2024. Pelo Timão, o jogador disputou 67 jogos, marcou sete gols e anotou cinco assistências. Fez parte do elenco campeão Paulista nesta temporada.

Saída do Corinthians

Na última sexta-feira, Igor Coronado acertou sua rescisão com o Corinthians. O meia estava incomodado com as poucas oportunidades que vinha recebendo na equipe.

O Timão se comprometeu a pagar as pendências financeiras que tinha com o jogador em 18 parcelas. O valor devido remete a cerca de R$ 8 milhões de luvas atrasadas ao jogador e aproximadamente R$ 1,8 milhão relativo à comissão atrasada de Rafael Brandino, empresário do atleta.

Com isso, o Corinthians se livrou de cerca de R$ 17 milhões, valor que Coronado teria a receber até o final do contrato - fevereiro de 2026 -, além da dívida atual. Com a rescisão, o clube também eliminou o risco de disputas e/ou cobranças judiciais futuras, tanto na Justiça brasileira quanto na Fifa, além de aliviar sua folha salarial.

Coronado rendia uma despesa de R$ 2 milhões por mês. Com o parcelamento aceito pelo jogador, que manifestou interesse em sair de maneira amigável desde o início das conversas, o Corinthians reduziu o custo sobre este tema em 1/4 em relação ao que se tinha antes.