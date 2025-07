Ex-campeão do UFC, Robert Whittaker define prazo para aposentadoria

A carreira de um dos principais nomes do peso-médio (84 kg) do UFC nos últimos anos está com os dias contados. Ex-campeão e atual top 5 do ranking da divisão até 84 kg do Ultimate, o australiano Robert Whittaker já definiu um prazo para a sua aposentadoria do MMA profissional.

Em recente entrevista à 'Fox Sports Australia', Whittaker revelou o desejo de fazer mais quatro lutas antes de pendurar as luvas definitivamente. O plano do ex-campeão do UFC leva em conta o número de combates necessários, em sua opinião, para se credenciar novamente para uma disputa de cinturão e recuperar o controle da divisão.

"Eu vejo a luz no fim do túnel. Quero mais quatro (lutas). Quatro lutas me coloca em posição para terminar no topo e ter um final de conto de fadas", declarou Whittaker, que volta à ação no próximo dia 26 de julho, quando medirá forças com Reinier de Ridder na luta principal do UFC Abu Dhabi.

Currículo de Robert Whittaker

Nascido na Nova Zelândia e naturalizado australiano, Robert Whittaker compete profissionalmente no MMA desde 2009 e, até o momento, soma 26 vitórias - 15 delas pela via rápida - e oito derrotas no cartel. As principais conquistas da carreira de 'Bobby Knuckles', de 34 anos, foram o título do reality show 'The Ultimate Fighter', em 2012, e o cinturão peso-médio do UFC, em 2017.

