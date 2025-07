Ex-Arsenal, Partey enfrenta cinco acusações de estupro

LONDRES (Reuters) - O volante Thomas Partey, que atuou nos últimos anos pelo Arsenal, clube de futebol da Premier League inglesa, foi acusado de estupro e agressão sexual, informou a Polícia Metropolitana de Londres nesta sexta-feira.

Partey, natural de Gana, tem cinco acusações de estupro e uma de agressão sexual, relacionadas a três mulheres. Os crimes teriam ocorrido entre 2021 e 2022, disse o comunicado.

Representante de Partey não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Ele deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, em 5 de agosto.

Hoje com 32 anos, Partey foi contratado por 50 milhões de euros (US$59 milhões) pelo Arsenal em outubro de 2020, junto ao Atlético de Madrid. Ele se tornou um membro importante do time principal do Arsenal.

O jogador foi preso pela primeira vez em julho de 2022, embora não tenha sido identificado na época, e continuou atuando pelo Arsenal enquanto as investigações estavam em andamento.

(Reportagem de William James, Sam Tobin e Aadi Nair)