Estêvão espera disputar Bola de Ouro com Yamal e joia do Real no futuro: 'Meu 2º maior sonho'

O atacante Estêvão, que disputa o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, admitiu que sonha em conquistar a Bola de Ouro no futuro. O jovem jogador do Palmeiras disse que receber a honraria está nos planos de carreira.

Em entrevista ao jornal As, da Espanha, Estêvão foi questionado se a Bola de Ouro daqui uns anos poderia ser disputada entre ele, Lamine Yamal, do Barcelona, e Mastantuono, promessa argentina que deixou o River Plate rumo ao Real Madrid.

"Sinceramente, espero que sim (exista essa disputa pela Bola de Ouro). Nós três temos a mesma idade, seria incrível e muito interessante nos encontrarmos nessa situação", disse Estêvão, elogiando os outros dois jogadores.

"(Yamal) É um jovem fantástico, um grande jogador que fez uma temporada incrível. O acompanhei de perto na Champions, estava torcendo muito por ele e sobretudo pelo Raphinha", afirmou. "(Mastantuono) Também é um grande jogador que vem crescendo muito. Também acompanhei suas partidas por estar jogando na América do Sul. Tem um potencial incrível", completou.

Mesmo desejando a Bola de Ouro, Estêvão traçou o principal objetivo na carreira no futebol. "(A Bola de Ouro) É o meu segundo maior sonho, só atrás de ganhar a Copa do Mundo com a seleção brasileira", continuou.

O jovem palmeirense também foi perguntado sobre qual jogador brasileiro mais o impactou atuando no futebol da Europa. Após o Mundial de Clubes, Estêvão irá vestir a camisa do Chelsea.

"Quem mais me impactou foi o Neymar. O vi jogar no Barcelona e era incrível. Mas também, por ter visto vídeos na internet, Ronaldinho (Gaúcho) jogando no Barcelona e no Milan. Fazia coisas incríveis", elogiou Estêvão.