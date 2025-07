Especulado no Corinthians, Carlos Vinícius teve números tímidos na última temporada

Livre no mercado, o atacante brasileiro Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians. A diretoria do clube agora avalia a possibilidade de contratar o atleta, que teve números tímidos na última temporada.

O jogador disputou apenas quatro partidas pelo Fulham entre 2024 e 2025, todas elas saindo do banco de reservas, e não marcou gols. Ele está sem clube desde o fim de seu contrato com o time inglês.

Na temporada anterior, Carlos também não conseguiu brilhar. Ele iniciou a época pelo Fulham, onde marcou apenas três gols em 16 jogos, e depois foi emprestado ao Galatasaray, da Turquia. Lá, disputou 14 partidas e estufou as redes duas vezes.

A temporada de 2022/23 foi a que o atacante mais entrou em campo pelo Fulham. Foram 32 duelos pelo time inglês, com cinco bolas na rede e três passes para gol.

Antes de desembarcar no clube britânico, Carlos Vinícius defendeu o PSV, onde teve duas passagens. Ele anotou sete gols e deu sete assistências em 38 jogos pela equipe. Anteriormente, também em duas passagens pelo Benfica, foram 24 tentos e dez passes para gol em 50 jogos. Esta, inclusive, foi a temporada mais artilheira da carreira do jogador de 30 anos.

O atacante também passou pelo Tottenham, onde fez dez gols em 22 partidas, pelo Monaco, Rio Ave e Real SC-POR. Em 59 compromissos realizados pelos dois times portugueses, foram 34 tentos.

Carlos, que passou pelas categorias de base do Santos e do Palmeiras, iniciou a sua carreira profissional na Caldense. O atleta, ainda, passou pelo Grêmio Anápolis antes de chegar à Europa, onde atua desde 2018.

O Corinthians conversa com o estafe do atleta sobre as condições do negócio e discute se vale o investimento. Carlos, recentemente também foi especulado no São Paulo, que descartou a contratação.

A chegada de um novo camisa 9, inicialmente, não estava nos planos do Timão. O clube, no entanto, pode enxergar a vinda de Carlos Vinícius como uma oportunidade de mercado. Ele poderia suprir uma função carente, já que o grupo possui poucas opções para o setor.

Desde a saída de Pedro Raul para o Ceará por empréstimo, o técnico Dorival Júnior conta apenas com Yuri Alberto e Héctor Hernández para a posição. Memphis Depay também pode atuar mais centralizado, mas esta não é sua função predileta.

O Corinthians, no momento, prioriza um atacante de velocidade e negocia com Biel, do Sporting. A diretoria, porém, avalia outras contratações para o setor. O clube também mira um meia, zagueiro, um lateral-direito e, possivelmente, mais um primeiro volante.