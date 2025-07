'Em todos os lugares': Cleber vai além do campo e chama atenção do Santos

A preocupação do técnico Cleber Xavier com questões além do campo chama a atenção da diretoria do Santos.

O que aconteceu

O Santos está animado com o trabalho de Cleber Xavier. A expectativa é que, depois de um início difícil, o novo treinador deslanche.

Essa expectativa não tem a ver apenas com o dia a dia no campo. Mas também com atitudes em outros departamentos.

Cleber e os demais membros da comissão técnica "estão em todos os lugares", como ouviu o UOL. Eles chegam por volta das 6h e passam o dia todo no CT Rei Pelé.

Um exemplo recente foi Cleber Xavier, de férias, ter ido assistir ao sub-20 do Santos no Rio de Janeiro. Ele fez o registro nas redes sociais.

O técnico também impressionou a direção na entrevista ao Domingo Esportivo. Ao ser perguntado sobre a base, o profissional citou todos os atletas, com posição e características, que estão no seu radar.

Na rotina do CT, Cleber chega cedo para organizar o treino, tem muitas conversas individuais e coletivas com atletas e colaboradores, e vai de sala em sala. Departamento de futebol, análise, departamento de saúde... Sempre participando das reuniões e também dos papos informais.

Cleber Xavier atua até na busca por uma psicóloga. Entusiasta da saúde mental no futebol, ele ajuda Rodrigo Zogaib, coordenador do núcleo de saúde, nessa procura.

Todo esse contexto faz o Santos acreditar que acertou em Cleber e sua comissão formada pelos auxiliares Matheus Bachi, Vinicius Marques de Oliveira e o preparador físico Fabio Mahseredjian. O desempenho já havia melhorado antes da pausa e, agora, com tempo de treinos e reforços para elenco e estafe, há esperança de um semestre muito melhor.

O Santos trouxe o lateral-direito Igor Vinicius e o volante Willian Arão. O Peixe também quer outro lateral-direito [Mayke] e um ponta [Brian Rodríguez interessa].

Para o estafe, chegaram o executivo de futebol Alexandre Mattos, o coordenador Gustavo Vieira e os analistas de mercado Rafael Vieira e Vinicius Ruiz. Denis Luup, da comissão técnica de Fabio Carille, é alvo para a análise de desempenho. Um profissional para a psicologia virá em breve.