Em casa, Lewis Hamilton é o mais rápido no primeiro treino livre do GP da Grã-Bretanha; Bortoleto roda

Lewis Hamilton foi o mais rápido no primeiro livre para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no Circuito de Silverstone. O piloto britânico da Ferrari foi seguido por Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren.

O heptacampeão Lewis Hamilton registrou a volta mais rápida da sessão com o tempo de 1m26s892. Lando Norris atingiu a marca de 1m26s915 e ficou na 2ª posição. Oscar Piastri ficou logo atrás e fechou o pódio com 1m27s042.

O brasileiro Gabriel Bortoleto acabou na última posição, com o tempo de 1min28s397. O piloto da Sauber acabou rodando logo após colocar os pneus macios e terminou o treino livre com a melhor marca registrada ainda com os médios.

O segundo treino livre acontece ainda nesta sexta-feira, às 12 horas (de Brasília). O sábado será a data do terceiro e último treino livre, às 7h30. Mais tarde, às 11 horas, se inicia a classificação para a corrida.

No domingo, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha começa às 11 horas, no Circuito de Silverstone.