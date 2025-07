Estêvão dá adeus ao Palmeiras em queda para futuro time: 'Coração quebrado'

O atacante Estêvão se despediu do Palmeiras com a eliminação para o Chelsea, seu futuro clube, nas quartas de final do Mundial de Clubes. Os ingleses vencerem o jogo disputado na Filadélfia por 2 a 1.

Adeus com gol, mas amargo

Já vendido ao Chelsea, o atacante fez sua última partida. Ele se apresenta ao clube inglês após o Mundial. Por já ter sido inscrito pelo Palmeiras, ela não pode defender os ingleses a partir da semifinal.

Estêvão até fez a "Lei do Futuro", mas não adiantou. O atacante marcou o único gol do Palmeiras no jogo em uma jogada pela direita, mas viu o Chelsea levar a melhor.

A joia foi eleita a melhor em campo na votação popular no site da Fifa. Após o jogo, ele se emocionou e foi consolado pelos seus futuros companheiros.

Estêvão se lamenta durante jogo entre Palmeiras e Chelsea no Mundial Imagem: Lee Smith/REUTERS

Coração quebrado porque só a gente sabe o quanto trabalhou para deixar nosso máximo. Cada um deixou o seu máximo, isso é o mais importante. Muito orgulho por ter feito parte deste elenco. Eu e minha família agradecemos ao Palmeiras. Muito obrigado, Palmeiras.

Fui muito feliz com todos os companheiros e comissão, eles sempre me abraçaram desde o começo. É triste me despedir deste jeito. Muito obrigado pelo apoio de vocês, vocês foram fundamentais. Não se esqueçam de mim porque eu nunca vou esquecer de vocês. Estêvão, ao DAZN

Durante o jogo não houve "amizade". Estêvão teve embates duros com o lateral-esquerdo Cucurella. Em um deles, o jogador espanhol chegou a gritar em direção ao brasileiro. Na etapa final, ele foi alvo de reclamações do português Pedro Neto após cair pedindo falta. O clima, no entanto, não ficou ruim para o futuro.

Só fica ali no campo, cada um está representando o seu time. Eu estava dando o máximo pelo Palmeiras e eles estavam dando o máximo pelo Chelsea. Foi um jogo bem disputado, truncado. Eu bati algumas vezes com alguns jogadores ali, mas foram coisas que ficaram dentro de campo. Depois, eles me cumprimentaram e me falaram que me esperavam lá. Estêvão, ao Sportv

Cabeça no Chelsea?

Em entrevistas recentes, o jovem admitiu que vinha tendo dificuldades para se concentrar no Palmeiras. Estêvão está vendido ao Chelsea desde junho do ano passado.

Muito difícil. É um sonho que vou realizar, sabendo que tenho que focar aqui e trabalhar. Não é fácil, tem que manter a cabeça aqui. Quanto mais perto, a ansiedade vai batendo, o friozinho na barriga. Estou tentando focar o máximo aqui para sair bem, com a cabeça erguida e pela porta da frente e sabendo que dei meu máximo

Questionado sobre seu jogador, Abel Ferreira já tinha saído em defesa de Estêvão. "Ele é puro e ingênuo", disse o treinador português.

Negociação permitiu Estêvão jogar Mundial

Chelsea e Palmeiras fecharam a negociação por Estêvão em junho de 2024. Os Blues toparam pagar 45 milhões de euros fixos (R$ 262 milhões na época) e mais 16,5 milhões de euros (R$ 96 milhões na época) em metas pelo atacante.

O Palmeiras exigiu que Estêvão fosse ao Chelsea apenas após o Mundial. Os Blues aceitaram a condição muito antes de saberem que o seu futuro jogador podia cruzar o caminho no mata-mata.

Estêvão poderia ter deixado o Palmeiras em abril, quando completou 18 anos — jogadores só podem deixar o futebol do seu país após completarem a maioridade. Como o Chelsea aceitou a condição do clube brasileiro, ele permaneceu.

Estêvão deixa o Palmeiras com 82 jogos disputados. O atacante marcou 30 gols e deu 17 assistências. Ele fez sua estreia no profissional em 2023 e conquistou um Campeonato Paulista e um Brasileirão.