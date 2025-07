Elenco do Corinthians faz treino tático e recebe visita no CT Dr. Joaquim Grava

O Corinthians segue trabalhando firme nesta intertemporada. Nesta sexta-feira, o elenco alvinegro concluiu mais um treinamento no CT Dr. Joaquim Grava, desta vez com uma atividade tática e direito à uma visita ilustre.

A comissão técnica de Dorival Júnior dirigiu uma atividade de transição e um exercício coletivo tático no gramado. O elenco ainda realizou um treino em espaço reduzido sob os olhares de integrantes do Corinthians Down, categoria de futebol do clube com garotos que possuem condição genética de Síndrome de Down.

Ao término do treino, os atletas do plantel principal interagiram com as crianças.

No fim de julho, o Corinthians Down participará da Genuine World Cup, em Houston, nos Estados Unidos. O Timão será o único representante brasileiro no torneio, que contará com 40 clubes de todo o mundo com atletas com neurodeficiências, como a síndrome de down, autismo e outras.

O atacante Yuri Alberto, que se recupera de uma fratura na vértebra L1 da coluna, segue em transição. Ele, portanto, ainda é dúvida para o retorno da equipe aos jogos.

Dorival tem pela frente pouco mais de uma semana para ensaiar o time até o seu próximo compromisso na temporada. O grupo volta às atividades neste sábado. Já no dia 13, o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola rola a partir das 19h (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena.