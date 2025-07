Dustin Poirier brinca sobre uso de esteroides após aposentadoria: "Vou ficar musculoso"

Ex-campeão interino e um dos maiores nomes do peso-leve (70 kg) do UFC, Dustin Poirier vai se despedir do MMA no próximo dia 19 de julho, quando entrará em ação pela última vez, contra Max Holloway, na luta principal do UFC 318, em Nova Orleans, Louisiana (EUA). E, aparentemente, o veterano de 36 anos já tem algumas metas traçadas para o seu pós-carreira.

Uma delas, de acordo com o próprio, é aprimorar seu físico, ainda que precise de uma ajuda externa para isso. Em um bate-papo descontraído com a 'ESPN' americana, Poirier brincou sobre a possibilidade de fazer uso de esteroides depois que encerrar sua carreira no MMA e, consequentemente, deixar de ser submetido aos testes antidoping.

"Essa vai ser a última vez que eu vou bater 155 libras (70 kg) da minha vida, eu prometo. Escute, eu vou tomar esteroides. Assim que a USADA parar de bater na minha porta e eu deixar minhas luvas no chão, eu vou ficar musculoso e bronzeado (risos)", brincou Poirier.

Despedida de gala

Tudo leva a crer que Dustin Poirier terá uma despedida de gala preparada pelo Ultimate. A começar pelo fato da sede escolhida para o UFC 318 ser o estado natal do lutador americano. Além disso, o cinturão 'BMF', um título simbólico criado pela entidade para premiar o atleta 'mais durão' do plantel, estará em jogo no duelo entre Poirier e Max Holloway. Portanto, para que o adeus do veterano seja perfeito, falta apenas que ele consiga derrotar o havaiano, para encerrar sua carreira com chave de ouro.

