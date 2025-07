Donald Trump revela plano para realizar evento do UFC na Casa Branca em 2026; entenda

Na última quinta-feira (3), Donald Trump promoveu um comício no estado de Iowa (EUA). E, durante parte de seu discurso no evento, o presidente dos Estados Unidos surpreendeu a todos e, de quebra, revelou uma grande notícia para os fãs de MMA espalhados pelo mundo. Entusiasta dos esportes de combate e amigo pessoal de Dana White, o representante do Partido Republicano comunicou seu plano de realizar um evento grandioso do UFC em um local para lá de inusitado: a Casa Branca.

O já aguardado card será promovido, a princípio, em 2026 - quando os EUA comemora 250 anos da assinatura da Declaração de sua Independência, de 1776. Para celebrar a data especial para o país, Donald Trump planeja tirar do papel inúmeros eventos de diferentes ramos, com edições especiais. No caso do UFC, o fator inédito seria sua sede: a Casa Branca. E a intenção parece ser real, visto que o Ultimate compartilhou a fala do presidente em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

"Quem assiste o UFC? Do grande Dana White. Nós vamos ter um evento do UFC, pensem nisso. Teremos um evento do UFC no terreno da Casa Branca. Temos bastante espaço e terra lá. Vamos construir um pequeno... Nós não. O Dana vai fazer isso. O Dana é ótimo, único no mundo. Teremos uma luta do UFC, luta pelo título, completa, para (um público) de 20, 25 mil pessoas. Faremos isso como parte (da celebração) do aniversário de 250 anos também. Teremos eventos incríveis, alguns profissionais, outros amadores. Mas o evento do UFC será grandioso", revelou o presidente, durante parte de seu discurso.

Quem serão os protagonistas?

Como não poderia deixar de ser, alguns lutadores do plantel do UFC já se disponibilizaram para participarem do evento na Casa Branca. Mas curiosamente, entre os homens, os EUA não conta com nenhum campeão em atividade após a recente aposentadoria de Jon Jones. Dada a natureza do card, é justo pensar que um representante norte-americano e popular seria um encaixe perfeito para a vaga de protagonista. Entre as mulheres, porém, há uma candidata em alta em Kayla Harrison - bicampeã olímpica de judô, ex-campeã da PFL, atual campeã do UFC e uma espécie de heroína nacional.

Donald Trump e o UFC

Mais do que o apoio de Dana White para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024, Donald Trump possui uma relação de longa data com o UFC. Desde os primórdios do evento de MMA, o empresário tem sido um fervoroso defensor da modalidade, mesmo quando a mesma era proibida em grande parte do território americano, chegando a ceder as instalações de seus hotéis e cassinos para que o Ultimate promovesse seus shows.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UFC (@ufc)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok