Destaque do Chelsea já jogou no 'Palmeiras' e foi revelado por Abel

Artilheiro do Chelsea no Mundial de Clubes, o português Pedro Neto tem um passado palmeirense, mas não especificamente na equipe paulista e, sim, no Palmeiras Futebol Clube, do bairro Palmeira, situado na cidade lusitana de Braga.

Como foi a passagem de Pedro Neto?

O Palmeiras Futebol Clube possui uma parceria na base com a agremiação mais importante da cidade: o Braga, da primeira divisão portuguesa.

Pedro Neto foi emprestado por eles ao Alviverde lusitano quando tinha 15 anos. Por lá ficou apenas uma temporada e depois retornou.

Portugueses pediram permissão ao Palmeiras

Camisa do Palmeiras Futebol Clube, time amador de Portugal que Pedro Neto, do Chelsea, já atuou Imagem: Reprodução / Conmebol

A fundação do Palmeiras Futebol Clube aconteceu em 1965. Ele foi uma homenagem ao bairro misturado com inspiração na Sociedade Esportiva Palmeiras, já que um dos fundadores havia sido imigrante no Brasil e se encantou com a "Academia de Futebol", na década de 60.

Porém, para oficializar o nome, os portugueses precisaram enviar uma carta à agremiação brasileira e obtiveram uma resposta positiva para registrar em cartório, estabelecendo ali um laço de união entre os clubes.

A curiosidade é que um sobrinho de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras brasileiro, já defendeu o Palmeiras português.

Todos nós temos planos para a vida, mas a vida também tem planos para nós Abel Ferreira, à Conmebol

Pedro Neto foi revelado por Abel Ferreira

Técnico Abel Ferreira em ação quando comandava o Braga (Portugal), em 2019 Imagem: Getty Images

As coincidências entre Pedro Neto e Palmeiras não param por aí. O jovem foi revelado no Braga por ninguém menos que o próprio Abel Ferreira.

Na época, Neto já despertava a cobiça de gigantes da Europa, e o Braga precisou convencer seus pais e empresários para que o jovem se profissionalizasse no clube português e renovasse seu contrato. Com isso, consequentemente, sua multa rescisória seria aumentada.

Depois de muitas reuniões, o atacante ficou e coube a Abel Ferreira lapidar o talento no time de cima.

Foi exatamente igual ao Estêvão: subiu comigo, passou um mês e foi à Lazio. Última vez que falei com ele, mandei uma mensagem porque ele teve uma lesão grave no joelho. Tive essa mesma lesão, são marcas que nos tornam melhores, às vezes o jogador fica emburrado, com azia. Foi a última vez que falei com ele. É um moleque espetacular. Abel Ferreira

Apesar de ser o destaque do Chelsea no Mundial, Pedro Neto é dúvida para enfrentar o Palmeiras. O português era amigo do atacante Diogo Jota, que morreu ontem em acidente de carro.