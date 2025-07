Demoliner, Rafa Matos, Marcelo Melo e Stefani seguem vivos em Wimbledon

O Brasil teve um dia de vitórias e derrotas nas duplas do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada 2025. Nesta sexta-feira, os resultados positivos vieram com Marcelo Demoliner, Marcelo Melo e Rafael Matos, no masculino, e Luisa Stefani, no feminino. Todos avançam às oitavas de final.

Marcelo Demoliner e o argentino Guido Andreozzi venceram uma dupla com a presença de outro brasileiro: Fernando Romboli e o australiano John-Patrick Smith. Em dois sets, a partida foi definida com parciais de 6/3 e 6/4.

Marcelo Melo e Rafael Matos tiveram um jogo muito complicado contra Nikola Mektic (Croácia) e Michael Venus (Nova Zelândia). Diante da dupla cabeça de chave número 8 do torneio, os brasileiros jogaram 3 sets, mas ganharam por 7/6, 5/7 e 7/6.

Nas duplas femininas, Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 29ª do mundo, e a húngara Timea Babos superaram uma batalha de 2h54 contra a chinesa Hanyu Guo e a russa Alexandra Panova por 7/6, 6/7 e 6/3.

"Ótimo jogo, grande vitória. Elas formam um time forte, ganharam na semana passada um título de (WTA) 500 e no começo do ano também. Foi um jogo de alto nível, com margens pequenas. Tivemos que jogar bem no final do primeiro set e, no terceiro, conseguir uma quebra logo no começo e depois um ótimo game para fechar o jogo e quebrar. Feliz de passar para as oitavas", disse Stefani.

Eliminação em Wimbledon

Ingrid Martins se despediu da disputa em Wimbledon. A brasileira e a norte-americana Quinn Gleason acabaram eliminadas pelas russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3.