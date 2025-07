Da vertigem à vitória, chileno Jarry chega às oitavas em Wimbledon com vitória sobre João Fonseca

Por Martyn Herman

LONDRES (Reuters) - Nicolás Jarry foi ao inferno e voltou no último ano, mas nesta sexta-feira, em uma quadra ensolarada em Londres, o gigante chileno deixou os dias sombrios para trás e chegou à quarta rodada de Wimbledon pela primeira vez em sua carreira com uma vitória sobre o brasileiro João Fonseca.

Os torcedores presentes à Quadra 2 esperavam ver o adolescente brasileiro Fonseca mostrar por que é apontado como a próxima grande promessa do tênis mundial.

O jovem de 18 anos mostrou lampejos de sua capacidade de saque que certamente o tornará um candidato a títulos de Grand Slam no futuro, mas foi Jarry, de 29 anos, quem deu uma demonstração de talento e coragem para vencer por 6-3, 6-4, 3-6 e 7-6(4).

Fonseca poderia ser desculpado por pensar que Jarry estava sacando de um pico andino nos dois primeiros sets, sendo incapaz de causar qualquer impacto contra uma arma que produziu 25 aces para o chileno.

Mas quando os assentos que estavam vazios no início do jogo começaram a se encher de torcedores brasileiros, a atmosfera de repente ficou mais parecida com um estádio de futebol do que com uma quadra de tênis em Londres, e Fonseca entrou na festa.

Fonseca venceu o terceiro set e, à medida que a multidão saudava seus winners com um coro de "Joooãooo... Fonseca", parecia que a partida estava se encaminhando na direção do brasileiro.

Jarry teve que salvar três break points em 3-3 no quarto set e, dois games depois, estava com 0 a 40, enquanto Fonseca, que precisou de tratamento médico duas vezes durante a partida, agitava o público com algumas passadas impressionantes.

Destemido, Jarry serviu para sair de um buraco e, em seguida, fez cinco pontos seguidos para sair de um déficit de 2-4 no tiebreak para conquistar a vitória e igualar seu avô Jaime Fillol, que chegou às oitavas de final em Wimbledon em 1974.

Jarry ficou emocionado, abraçou sua esposa e depois trouxe seu filho para a quadra antes de falar sobre o que teve que superar nos últimos 12 meses.

Quem não sabia da história ficou surpreso ao ouvir o ex-jogador do top 20 descrever como, há um ano, ele foi diagnosticado com neurite vestibular -- uma condição que causa inflamação do nervo que conecta o ouvido interno ao cérebro e causa vertigem, tontura e desequilíbrio.

"Tive um problema que afetou minha percepção, meu equilíbrio e tenho tentado voltar e me recuperar", disse Jarry, emocionado. "Tem sido muito difícil do ponto de vista físico, emocional e psicológico."

O impacto da doença foi tão grande que, depois de chegar à final de Roma no ano passado, sua forma caiu vertiginosamente, as vitórias sumiram e seu ranking despencou para fora do top 100.

Ele teve que jogar o qualifying de Wimbledon este ano, vencendo três partidas, mas agora está ansioso pela perspectiva de um confronto com o britânico Cameron Norrie no domingo.