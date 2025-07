Coutinho rescinde com Aston Vila e renova com o Vasco por mais uma temporada

O Vasco anunciou, nesta sexta-feira, a renovação do contrato de Philippe Coutinho por mais uma temporada. O jogador rescindiu seu vínculo com o Aston Villa e seguirá no clube carioca até a metade de 2026, agora vestindo a camisa 10.

Vasco acerta a renovação de Coutinho por mais uma temporada

Sem contrato desde segunda-feira, quando acabou seu empréstimo ao Cruzmaltino, Coutinho celebrou a renovação e projetou o trabalho na próxima temporada.

"Renovar meu contrato com o Vasco é um momento de muita felicidade. O Vasco é a minha casa. É o lugar onde fui criado, estudei, cresci e que eu e minha família amamos. Que seja um ano de muito trabalho com essa camisa e junto dos meus companheiros", disse.

Desde que retornou ao Vasco, em 2024, o jogador participou de 44 partidas e contribuiu com oito gols e quatro assistências. Ao todo, ele soma 88 jogos e 14 gols marcados pelo Vasco.

História no Vasco

Coutinho chegou ao Gigante da Colina com apenas sete anos e estreou como profissional com 17, em 2009. Ele marcou seus primeiros gols na elite do futebol brasileiro em 2010 e deixou o clube no mesmo ano, com 44 jogos e cinco gols, rumo à Inter de Milão.

O jogador retornou ao clube após 14 anos no exterior, onde defendeu Inter de Milão, Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Aston Villa e Al-Duhail.