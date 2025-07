Coritiba vence o Volta Redonda e dorme na liderança da Série B

O Coritiba venceu o Volta Redonda por 2 a 0 nesta sexta-feira, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira, em Curitiba (PR). Dellatorre foi o autor dos dois gols da partida.

Com o resultado, o Coxa chegou aos 30 pontos, ultrapassou o Goiás e assumiu a liderança momentaneamente da competição. Já o Voltaço segue na 18º posição, na zona de rebaixamento, com 14 pontos somados.

Pela 16ª rodada da Série B, o Coritiba encara o CRB, na próxima quinta-feira. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. O Volta Redonda, por sua vez, enfrenta o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz. O duelo acontece no dia 14, segunda-feira, às 21h30.

? 2T | ? 50? | ????? ? ???????? no Couto Pereira! Mais uma vitória do GIGANTESCO. ?? ? Dellatorre foi o artilheiro do jogo! 2 gols do nosso 4??9??. ? #CFCxVRFC | 2??x0?

?? #CoxaNoBrasileiro pic.twitter.com/ohhjiry4Nx ? Coritiba (@Coritiba) July 4, 2025

Coritiba x Volta Redonda

O Coritiba inaugurou o marcados aos 18 minutos do primeiro tempo. Josué cruzou pela esquerda para Dellatorre, que bateu de primeira para defesa do goleiro Jean Drosny. O próprio atacante pegou o rebote e mandou para o fundo das redes.

Aos 23, Iury Castilho pegou rebote de Jean Drosny e cruzou rasteiro para Dellatorre, que desviou para o gol, ampliando o placar.