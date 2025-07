Coritiba mira liderança da Série B contra o apertado Volta Redonda

Coritiba e Volta Redonda se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h, no Estádio Couto Pereira, na capital do Paraná, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo marca o primeiro confronto oficial entre as duas equipes e reúne extremos da tabela: enquanto o time da casa briga pela liderança, o visitante tenta sair da zona de rebaixamento.

A partida promete fortes emoções. O Coritiba chega embalado após sete jogos de invencibilidade, incluindo a vitória por 1 a 0 no clássico contra o Athletico-PR, e ocupa a vice-liderança da Série B com 27 pontos, dois atrás do líder Goiás, com 29. A defesa sólida é um dos trunfos do time comandado por Mozart, já que sofreu apenas seis gols em 14 partidas, sendo a melhor da competição até o momento.

Do outro lado, o Volta Redonda vive situação delicada. Com 14 pontos, o time fluminense ocupa a 17ª colocação e precisa pontuar para tentar sair das últimas posições. Apesar de ter vencido por 1 a 0 o Operário recentemente, o Volta ainda busca consistência e sofre com o pior ataque da Série B, com apenas sete gols, o que torna o desafio contra a melhor defesa ainda mais complicado.

Sem desfalques por suspensão ou novidades quanto ao departamento médico, os dois times devem ir a campo com a mesma base da última rodada. A expectativa é de um jogo aberto na capital paranaense.

Confira os jogos da 15ª rodada:

SEXTA-FEIRA

19h

Coritiba x Volta Redonda

SÁBADO

16h

Remo x Cuiabá

19h30

Avaí x Paysandu

20h30

Amazonas x Athletico-PR

DOMINGO

16h

Ferroviária x Vila Nova

18h30

Botafogo-SP x Novorizontino

SEGUNDA-FEIRA

19h

Operário-PR x Chapecoense

21h

América-MG x Athletic-MG

TERÇA-FEIRA

19h30

Goiás x Criciúma