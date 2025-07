Coritiba chega a 8 jogos de invencibilidade, bate o Volta Redonda e 'dorme' líder da Série B

O Coritiba engatou uma grande sequência para seguir brigando pelo topo da Série B do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Dellatorre, o time paranaense chegou ao oitavo jogo sem perder e conquistou a terceira vitória seguida, ao bater o Volta Redonda por 2 a 0, para 'dormir' na liderança nesta sexta-feira, em jogo isolado da 15ª rodada, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

Com o resultado, o Coritiba chegou a 30 pontos, um a mais que o Goiás. Para seguir na ponta da tabela, terá que 'secar' os goianos que só atuam na terça-feira, quando encerra a rodada diante do Criciúma, em casa. Já o Volta Redonda segue sem vencer como visitante e amarga a zona de rebaixamento, com 14 pontos e pode até cair para a última colocação em caso de vitória de Paysandu e Athletic na rodada.

Mesmo em casa, o Coritiba viu o Volta Redonda começar melhor e quase marcou em cabeçada de Raí, defendida por Pedro Morisco. Aos poucos, o time da casa foi se encaixando. Com mais posse de bola, abriu o placar com 17 minutos. Josué cruzou e Dellatorre pegou o próprio rebote para pôr fim a um jejum de quatro meses sem marcar.

Minutos depois, o atacante ampliou, aos 23. Iury Castilho cruzou rasteiro e Dellatorre só empurrou para as redes. Com a vantagem, o Coritiba baixou a intensidade e deixou a bola com o adversário. Na reta final, o Volta Redonda quase descontou, mas parou em duas grandes defesas de Morisco, em chute de Raí, e no rebote de Sanchez.

Assim como na primeira etapa, o Volta Redonda voltou melhor no começo do segundo tempo. Quando a bola passou por Morisco, Jacy evitou em cima da linha o que seria um gol contra de Maicon. Depois o goleiro espalmou uma bomba de Sanchez de fora da área.

Com o passar do tempo, o Coritiba foi se tornando reativo, abaixando as linhas e explorando os contra-ataques. Mesmo sem ter a posse de bola, ditava o ritmo, principalmente com uma defesa sólida, que neutralizou as investidas do Volta Redonda. Na reta final, mudou a estratégia e prendeu a bola no campo de ataque à espera do apito final.

O Coritiba volta a campo na quinta-feira, às 21h35, quando abre a 16ª rodada diante do CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Volta Redonda retorna somente na segunda-feira (dia 14), às 21h30, diante do Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 0 VOLTA REDONDA

CORITIBA - Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Machado (Geovane), Wallisson (Vini Paulista) e Josué (Carlos de Pena); Lucas Ronier, Dellatorre (Gustavo Coutinho) e Iury Castilho (Clayson). Técnico: Mozart.

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Gabriel Bahia, Bruno Barra e Gabriel Pinheiro (Lucas Tocantins); Wellington Silva (Jhonny), Pierre, André Luiz (Robinho), Raí (Léo Ceará) e Sánchez; MV e Ítalo (Matheus Lucas). Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS - Dellatorre, aos 17 e 23 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wallisson, Bruno Melo, Lucas Ronier, Maicon, Josué e Machado (Coritiba); Robinho e MV (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (PA).

RENDA - R$ 375.230,00.

PÚBLICO - 18.107 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).