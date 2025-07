Corinthians não chega a acordo e encerra negociações pelo atacante Biel

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Corinthians informou, hoje (4), que encerrou as negociações pelo atacante Biel, do Sporting, de Portugal.

O que aconteceu

O Alvinegro apontou que a diretoria do clube português "não aceitou as condições ofertadas". O Corinthians já tinha bases salariais acertadas com o jogador, que se animou com o projeto para retornar ao Brasil.

O Timão fez duas investidas pelo atacante, ex-Bahia. Em um primeiro momento, buscou contratar Biel por empréstimo e, posteriormente, a compra de parte dos direitos econômicos "dentro de suas possibilidades financeiras".

O Sporting pedia 7 milhões de euros (R$ 45 milhões) por 100% dos direitos econômicos do atleta. Em nota, o Corinthians apontou que, "em momento algum" se dispôs a pagar o valor.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que encerrou as negociações junto ao Sporting Clube Portugal pela contratação do atacante Biel.



A equipe de Portugal não aceitou as condições ofertadas pelo Corinthians que buscou em um primeiro momento o empréstimo do jogador, tentando… -- Corinthians (@Corinthians) July 4, 2025

Além do Corinthians, Atlético-MG, São Paulo e Vasco demonstraram interesse na chegada do atacante. Biel foi anunciado pelo Sporting em fevereiro, em negociação junto ao Bahia que girou em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões à época). Ele assinou até 2029.

Veja nota oficial

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que encerrou as negociações junto ao Sporting Clube Portugal pela contratação do atacante Biel.

A equipe de Portugal não aceitou as condições ofertadas pelo Corinthians que buscou em um primeiro momento o empréstimo do jogador, tentando posteriormente a compra de parte dos direitos econômicos dentro de suas possibilidades financeiras.

Importante ressaltar que em nenhum momento o Corinthians se dispôs a pagar o valor total de sete milhões de euros.

O Corinthians agradece ao Sporting Clube Portugal e ao jogador Biel e seu staff pelo profissionalismo nas negociações".