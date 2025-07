Conor McGregor manifesta interesse em lutar no UFC da Casa Branca em 2026

O ex-campeão dos pesos-pena (66 kg) e pesos-leve (70 kg) do UFC Conor McGregor voltou a movimentar os bastidores do MMA ao demonstrar interesse em participar do evento que, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será realizado no gramado da Casa Branca em 4 de julho de 2026. A luta, prevista como parte das comemorações oficiais pelos 250 anos da independência americana, ainda não teve detalhes confirmados, mas já gera grande expectativa.

Durante um comício no início deste mês, Trump afirmou que a celebração contará com uma luta principal de alto nível e cerca de 25 mil espectadores. Em resposta, o irlandês recorreu às redes sociais para parabenizar os EUA pelo feriado e expressar o desejo de integrar o card.

"Feliz 4 de Julho, EUA. Animado com o anúncio do presidente Trump sobre um evento do UFC na Casa Branca. Seria uma honra! Pode contar comigo", escreveu o lutador, que também compartilhou uma foto ao lado do mandatário e um print de uma mensagem enviada ao CEO da organização, Dana White.

Parado

Apesar do entusiasmo, McGregor está afastado do octógono há quase quatro anos. Sua última apresentação foi no UFC 264, em julho de 2021, quando sofreu uma grave lesão contra Dustin Poirier. Desde então, chegou a ser anunciado para enfrentar Michael Chandler em 2024, mas acabou deixando o combate por conta de uma fratura no dedo do pé. O duelo jamais foi remarcado. Além disso, o irlandês acumula uma fase ruim, com quatro derrotas e apenas uma vitória nas últimas cinco lutas.

Nos últimos anos, o astro tem se dedicado mais ao mundo dos negócios - sendo um dos sócios do Bare Knuckle FC - e a aparições públicas, deixando em segundo plano sua carreira dentro do UFC. Ele chegou inclusive a flertar com uma candidatura à presidência da Irlanda, iniciativa que não avançou. Sua aproximação recente com Trump, no entanto, reacendeu especulações sobre um possível retorno aos holofotes da maior organização de MMA do mundo.

Happy 4th of July, USA. ??

Excited with President Trump announcing a UFC fight event at the White House.

I would be honoured! Count me in! ???

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 4, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok