Confira a situação dos jogadores emprestados pelo Santos em 2025

Pensando em diminuir os gastos com a folha salarial, o Santos se desfez de alguns jogadores que estavam sem espaço ou até mesmo fora dos planos do clube. No total, o Peixe tem 13 atletas emprestados para outras equipes: Nonato, Miguelito, Sandry, Morelos, Patrick, Messias, Hayner, Rodrigo Ferreira, Rodrigo Fernández, Luiz Felipe, Alex, Vinicius Balieiro e Enzo Monteiro.

Abaixo, a Gazeta Esportiva traz um breve resumo sobre como anda a temporada dos jogadores que estão emprestados pelo Santos. Todos os dados de duração de contratos foram retirados do portal Transfermarkt.

Nonato

Nonato talvez seja o emprestado do Santos que está em melhor situação. O meio-campista, que está no Fluminense desde julho do ano passado, tem vínculo de empréstimo com o clube até o final da atual temporada. Ele disputa a Copa do Mundo de Clubes da Fifa junto ao time carioca.

O meio-campista iniciou 2025 entre os reservas do Fluminense. Com a chegada do técnico Renato Gaúcho, Nonato viu o cenário mudar. O jogador passou a ganhar mais oportunidades e, em meados de maio, praticamente se consolidou no time titular. No Mundial, por exemplo, ele saiu jogando em três dos quatro jogos da equipe, e ainda anotou um gol.

Nesta temporada, Nonato acumula 24 partidas, sendo 14 como titular. O meia balançou as redes duas vezes e também deu dois passes para gols.

Miguelito

Miguelito foi emprestado pelo Santos em março deste ano após não conseguir espaço com o técnico Pedro Caixinha. O boliviano, então, rumou ao América-MG e assinou vínculo até o final deste ano. O início foi irregular, mas rapidamente ele assumiu a titularidade.

Nas nove primeiras partidas com a camisa do Coelho, Miguelito marcou três gols e distrubuiu três assistências. A passagem dele pelo clube mineiro, entretanto, está marcada por um caso de discriminação racial contra o atacante Allano, do Operário-PR. Ele foi condenado pelo STJD a cumprir cinco jogos de suspensão e pagar uma multa de R$ 2 mil.

Sandry

Menino da Vila, Sandry até chegou a ganhar algumas chances com Carille no ano passado. Contudo, com a chegada de Caixinha e a forte concorrência no meio-campo, o jovem de 22 anos foi emprestado em março deste ano para jogar mais.

Desde então, o volante está no Athletic-MG. Das dez partidas disputadas, foi titular em nove, e ainda contribuiu com uma assistência. O vínculo do jogador com o clube mineiro é válido até 31 de dezembro de 2025.

Alfredo Morelos

Desde junho do ano passado, Morelos está emprestado pelo Santos ao Atlético Nacional, da Colômbia. O atacante chegou a retornar ao clube no início do ano, mas foi novamente negociado com a equipe colombiana. Ele tem contrato de empréstimo válido até o final de 2025.

No Atlético Nacional, Morelos acumula bons números nesta temporada. O atacante soma nove gols e seis assistências em 29 partidas (24 como titular). Ele está entre os jogadores com mais partidas pelo clube em 2025 e também é o vice-artilheiro do time, dividindo o posto com Cardona. Ambos ficam atrás de Kevin Viveros, que tem 10 gols.

Patrick

Outro a ser emprestado pelo Santos mais cedo neste ano foi Patrick. A chegada do volante ao Peixe já não havia sido bem vista por parte da torcida. No ano passado, o meio-campista também passou longe de se destacar e sequer foi titular na disputa da Série B.

Patrick até iniciou 2025 no Santos, mas não encontrou espaço e ainda viu a concorrência aumentar com a chegada de Zé Rafael. Ele, então, foi emprestado ao Athletico-PR até o fim da temporada. No clube paranaense, ele tem alternado entre titular e reserva, com uma assistência em 16 jogos.

Messias

Messias é outro que está emprestado pelo Santos desde o ano passado. O zagueiro terminou 2023 em baixa após o rebaixamento da equipe e estava fora dos planos para 2024. Com isso, ele foi emprestado ao Goiás em abril do ano passado, e está no clube goiano desde então.

No Goiás, Messias se consolidou entre os titulares e vem sendo um dos principais jogadores do setor defensivo esmeraldino. Ele era titular absoluto, até que sofreu uma lesão na reta final de maio. No fim de junho, ele voltou ao time. Nesta temporada, ele soma 28 jogos, um gol e uma assistência.

Hayner e Rodrigo Ferreira

Hayner e Rodrigo Ferreira são dois laterais direitos que chegaram ao Santos para a disputa da Série B. O primeiro chegou inicialmente por empréstimo e foi adquirido posteriormente. Já o segundo foi contratado em definitivo. Nenhum dos dois conseguiu se firmar e, hoje, ambos estão emprestados.

Hayner está emprestado ao CRB, enquanto Rodrigo Ferreira foi negociado com o São Bernardo. Ambos têm vínculo válido até dezembro de 2025.

Hayner até chegou a ser titular do CRB em alguns momentos, mas perdeu espaço e passou a ser reserva nos últimos dois meses. Ele saiu jogando em seis dos 14 jogos que disputou e não contribuiu com gols ou assistências. Do outro lado, Rodrigo Ferreira terminou o semestre entre os titulares do São Bernardo. O lateral fez 15 partidas, com duas bolas na rede e um passe para gol.

Rodrigo Fernández

Rodrigo Fernández está no Santos desde 2022. O jogador foi contratado inicialmente por empréstimo, mas em 2023, o clube o comprou de maneira definitiva. Naquele ano, ele disputou 45 partidas com a camisa do Peixe. Após a queda, porém, a diretoria decidiu negociar o atleta.

Em 2024, Fernández foi emprestado ao Newell's Old Boys, da Argentina. Já em 2025, o Santos optou por emprestá-lo ao Independiente até o final do ano, quando seu vínculo com o Peixe se encerra. O argentino tem oscilado entre o 11 inicial e o banco. Ao todo, ele entrou em campo 15 jogos pela equipe, sendo seis como titular.

Mais um dia de trabalho e entrevista com os nossos #MeninosDaVila que seguem participando dos treinamentos! ?? pic.twitter.com/LSr0PaCeFG ? Santos FC (@SantosFC) July 3, 2025

Luiz Felipe

Luiz Felipe vem em uma sequência de empréstimos pelo Santos. Em 2023, defendeu o Atlético-GO, assim como em 2024. Já na atual temporada, ele foi negociado com o rival estadual do Dragão: o Goiás. O vínculo é válido até 31 de dezembro de 2025, quando o contrato do atleta com o Alvinegro Praiano também termina.

Diferente de Messias, Luiz Felipe é reserva na defesa do Goiás. Dos 36 jogos do Esmeraldino nesta temporada, o defensor atuou em 1/3 - disputou apenas 12 partidas, 11 como titular, e foi às redes duas vezes.

Alex, Vinícius Balieiro e Enzo Monteiro

Alex Nascimento foi emprestado à Portuguesa no início da temporada, mas está, neste momento, vinculado ao Athletic-MG até o final da temporada. O defensor disputou cinco partidas pela equipe mineira, mas não é titular. Neste ano, ele jogou 11 partidas, somadas as passagens pela Lusa e pelo time de Minas Gerais.

Já Vinicius Balieiro também tem contrato de empréstimo com a Chapecoense até o fim de 2025. O volante iniciou sua trajetória no clube catarinense como titular, mas sofreu uma grave lesão - rompeu os ligamentos cruzado anterior e colateral medial do joelho direito. Com isso, ele está em tratamento e não joga desde fevereiro.

Por fim, Enzo Monteiro está emprestado ao Auda, da Letônia, até 30 de novembro de 2025. O jovem não tinha mais a idade para integrar as categorias de base e, com o grande número de atacantes no profissional, o Peixe optou por negociá-lo. No futebol letão, Enzo tem alternado entre titulares e reservas, com três gols e uma assistência em 19 partidas (10 como titular).